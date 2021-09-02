Префектура отчиталась о создании возле корпуса 360 «зоны отдыха», и вскоре в давно пустующем помещении бывшего книжного открылся супермаркет алкогольных напитков «ВинЛаб». Он соседствует с «Пятерочкой», куда за спиртным и так регулярно ходят местные и неместные жители, а также рабочие с окрестных строек. Теперь «Флейта» вдвойне притягивает любителей распивать на улице. Тем более, для них поставлены удобные скамейки вдоль всего дома — как по заказу.

Скамейки на детских площадках и просто деревья и кусты вдоль дома давно стали удобным для выпивки местом. Кто-то считает, что в самой «Флейте» живет много алкашей. Возможно. Но несколько лет как трудящиеся на стройках и благоустройстве используют двор дома как распивочную. Пьют на скамейках, а летом в жаркие дни — на траве под деревьями. Там же иногда и спят после возлияний.

Трудовых десантов за спиртным тут хватает — семь лет назад в доме шел капремонт со сменой зарубежных и российских бригад, потом началось строительство жилого комплекса, потом перекладка теплотрассы, затем очередная перекопка коммуникаций и так далее. Этим летом проходило благоустройство вдоль дома и в окрестных дворах. Отдыхали от трудов, опять же, с заходом в «Пятерочку» возле «Флейты».

Дворы дома популярны и у просто проходящих мимо — например, возвращающихся из парка Победы (где еда и напитки не продаются, если не считать мороженого летом). Там рядом есть «Билла», но она подороже «Пятерочки», да и пить на Центральной площади не так приятно, как возле «Флейты», а еще и скамеек нет.

Кстати, о скамейках. Возле «Флейты» их много — по три-четыре на четырех детских площадках, а также на узкой пешеходной дорожке вдоль всего дома. Но в этом году поставили еще 13 сдвоенных и одинарных скамеек на широкой пешеходной дорожке вдоль дома — прямо под окнами жителей. В рамках проекта, который называется парк «Флейта» — так его называет префектура. И отмечает, что «пространство готово к важному событию — открытию музея Зеленограда». Музей в двух отремонтированных помещениях «Флейты» планируется открыть в конце года, и непонятно, зачем конкретно музею столько уличных скамеек. Более оперативно открылся винно-водочный. Скамейки пришлись очень кстати. А с наступлением холодов употреблять можно в новом крытом мосту — он как раз напротив нового алкогольного магазина.

Другая торговая алкогольная сеть — «Красное и белое» — хотя бы вешает на входе в свои магазины стикеры «Просим не пить на детских площадках и во дворах». Есть ли от этого какая-то польза или нет, неизвестно, но тем самым хотя бы признаётся проблема.

А что же полиция? Ничего. Возможно, были какие-то прецеденты и составлялись протоколы по статье 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в общественном месте), но нам об этом неизвестно. Общая картина возле дома не меняется.