«Двор дома строители несколько лет используют как распивочную». Почему алкомаркету «Винлаб» не место в жилом доме
Фото: Юлия Пасечник / Zelenograd.ru
Магазин торговой сети «Винлаб» открылся в корпусе 360, «Флейте», со стороны Центрального проспекта. Специализация магазина — алкогольные и безалкогольные напитки во всех популярных категориях. На сайте обещают две тысячи позиций по доступным ценам.
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В Зеленограде есть ещё шесть магазинов этой сети: в корпусах 249, 316, 612, 1640, 1625А и в доме 33 корпус 2 по Георгиевскому проспекту.
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