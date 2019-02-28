Зеленоградскому хору «Ирида» исполняется 10 лет. Женский камерный хор «Ирида» создан в 2008 году из выпускников легендарной зеленоградской «Кантилены» в Детской школе искусств имени Дягилева. Для участниц хора пение в стиле а’capella (без аккомпанемента) — неотъемлемая часть гармонии жизни, а главная цель проекта «Ирида» — заразить как можно больше людей любовью к живому звуку: «Творить чудо музыки — просто. Всего-то и требуется, что собраться вместе, взять верный тон, „попасть“ в правильные ноты, слушать и слышать друг друга!»

24 февраля хор «Ирида» стал лауреатом Сергиевского хорового фестиваля, который проходит ежегодно на родине преподобного Сергия Радонежского в Ростове Великом.