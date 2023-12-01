«Дракула» — это блистательное шоу с участием великолепных актеров и талантливых танцоров. В нем есть все: любовь, дружба, предательство, смерть, власть, падение и величие.



Сюжет повествует о юной Мине, за душу которой разворачивается нешуточная борьба между Дракулой и Джонатаном — ее женихом. Главным смыслом мюзикла стала любовь и путь к свету.



Более года команда Альберта Могинова готовила к выходу этот грандиозный проект. Гостей ждут эффектные декорации, оригинальная музыка, написанная специально для этой постановки, а также захватывающий приключенческий сюжет.

Главной особенностью мюзикла станут уникальные музыкальные и вокальные номера, а также масштабные фехтовальные сцены, поставленные мастерами своего дела в сфере театра и кино.

Актеры: Дмитрий Бозин, Дарья Бурлюкало, Анна Позднякова, Евгений Егоров, Александр Казьмин, Александр Бобров, Никита Шилкин, Ольга Годунова, Наталия Быстрова, Анастасия Иванова, Константин Скрипалёв, Дмитрий Воробьёв, Константин Барышников, Юрий Бессонов, Анна Скрипалёва, Олег Мазуренко, Виктор Мазуренко.

Балет: Франческа Кочиеру, Жанна Можарова, Екатерина Абрамова, Денис Титов, Никита Кучихидзе, Арман Сексембаев, Марат Кандаулов.

По мотивам оригинального романа Брэма Стокера.