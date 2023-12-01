Мюзикл «Дракула» — 15 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 01.12.2023 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН:7735070504, erid:LatgBi7u9

15 декабря в 19:30 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится показ мюзикла «Дракула». Продолжительность мюзикла — 2 часа с антрактом. Билеты от 1600 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой, 16+.

«Дракула» — это блистательное шоу с участием великолепных актеров и талантливых танцоров. В нем есть все: любовь, дружба, предательство, смерть, власть, падение и величие.

Сюжет повествует о юной Мине, за душу которой разворачивается нешуточная борьба между Дракулой и Джонатаном — ее женихом. Главным смыслом мюзикла стала любовь и путь к свету.

Более года команда Альберта Могинова готовила к выходу этот грандиозный проект. Гостей ждут эффектные декорации, оригинальная музыка, написанная специально для этой постановки, а также захватывающий приключенческий сюжет.

Главной особенностью мюзикла станут уникальные музыкальные и вокальные номера, а также масштабные фехтовальные сцены, поставленные мастерами своего дела в сфере театра и кино.

Актеры: Дмитрий Бозин, Дарья Бурлюкало, Анна Позднякова, Евгений Егоров, Александр Казьмин, Александр Бобров, Никита Шилкин, Ольга Годунова, Наталия Быстрова, Анастасия Иванова, Константин Скрипалёв, Дмитрий Воробьёв, Константин Барышников, Юрий Бессонов, Анна Скрипалёва, Олег Мазуренко, Виктор Мазуренко.

Балет: Франческа Кочиеру, Жанна Можарова, Екатерина Абрамова, Денис Титов, Никита Кучихидзе, Арман Сексембаев, Марат Кандаулов.

По мотивам оригинального романа Брэма Стокера.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 14 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
клуб друзей, мюзикл, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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