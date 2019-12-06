В эту субботу, 7 декабря, на кортах фитнес-клуба ProClub (Озёрная аллея, дом 8) пройдут финалы «Городской теннисной лиги». Два месяца продолжались отборочные игры среди теннисистов Зеленограда, теперь пришло время финальных матчей. Приходите посмотреть теннис высокого уровня в Зеленограде! Вход свободный.
Время начала матчей:
11:00 — финал Серебряной лиги
12:30 — финал Бронзовой лиги
15:00 — финал Золотой лиги
16:30 — финал Платиновой лиги
А 14 декабря, впервые в истории этих турниров, пройдёт финал Брильянтовой лиги.
В инстаграме @championacademy будет вестись трансляция всех матчей.
Организатор турнира: теннисная академия «Чемпион»
Информационная поддержка: Zelenograd.ru
Партнёры турнира: фитнес клуб ProClub, кафе «Андерсон».
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