В эту субботу, 7 декабря, на кортах фитнес-клуба ProClub (Озёрная аллея, дом 8) пройдут финалы «Городской теннисной лиги». Два месяца продолжались отборочные игры среди теннисистов Зеленограда, теперь пришло время финальных матчей. Приходите посмотреть теннис высокого уровня в Зеленограде! Вход свободный.