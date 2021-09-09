День Солнечногорска отметят 11 сентября салютом и гастрономическим фестивалем 11 сентября 11:00

Праздник, посвящённый Дню Солнечногорья, пройдёт на набережной озера Сенеж. Для отдыхающих придумали несколько десятков активностей. В их числе масштабные творческий и гастрономический фестивали. Завершится праздник салютом в 21:00.

Среди активностей — выступления коллективов округа с лучшими номерами, парад колясок, спортивные состязания, выставка ретро-автомобилей.

Во второй раз в Солнечногорске пройдёт фестиваль варенья — с 13 до 16 часов. Будет больше 20 участников, которые представят около трёх десятков видов этого десерта. Среди них такие экзотические, как варенье из тыквы, дыни, брусники, грецких орехов, апельсинов, а также из кабачков, болгарского и острого перца и даже хрена.

Гости фестиваля смогут всё это продегустировать, получить мастер-классы и воспользоваться фотозоной для ярких снимков. Также среди авторов рецептов проведут розыгрыш, самое оригинальное варенье отметят члены жюри.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню округа 11 сентября пройдут также в Менделеево, а 12 сентября — в Кутузовском.

Также 11 и 12 сентября пройдёт празднование Дня Зеленограда.

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Метки:
солнечногорск, день города
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