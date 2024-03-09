Андрей Державин — советский и российский музыкант, певец, композитор, давно не нуждается в представлении. Его песни уже более 30 лет живут в сердцах миллионов людей.



Кто из нас не напевал хоть раз: «Брат ты мне или не брат…», «Катя-Катерина, маков цвет…», «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой…», «Журавлиный крик в осеннем небе тает…», или «Чужая свадьба…». Эти и другие песни артиста давно стали народными хитами, завоевавшими любовь слушателей и олицетворяя собой эпоху 1990-х и начала 2000-х годов. А уж сколько жизненных историй связано с ними…



В сентябре 2023 года стартовал юбилейный концертный тур Андрея Державина и группы «Сталкер». В программу Юбилейного Тура музыканты включили все свои лучшие песни, на которых выросло целое поколение. Прозвучат и новые песни, над которыми работал музыкант.

Приглашаем вас окунуться в теплую атмосферу концерта и устроить «праздник вчерашних детей», как поется в песне «Не плачь, Алиса». Концерт Андрея Державина «Новое и лучшее» — это незабываемое шоу с живым звуком, 3D-светом и эффектным видеооформлением.