Андрей Державин и группа «Сталкер» — 20 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 09.03.2024 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград» ИНН:7735070504 erid:LatgC9GyK

20 апреля в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт Андрея Державина и группы «Сталкер». Продолжительность — 1 час 30 минут. Билеты от 2000 рублей можно приобрести на сайте.

Андрей Державин — советский и российский музыкант, певец, композитор, давно не нуждается в представлении. Его песни уже более 30 лет живут в сердцах миллионов людей.

Кто из нас не напевал хоть раз: «Брат ты мне или не брат…», «Катя-Катерина, маков цвет…», «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой…», «Журавлиный крик в осеннем небе тает…», или «Чужая свадьба…». Эти и другие песни артиста давно стали народными хитами, завоевавшими любовь слушателей и олицетворяя собой эпоху 1990-х и начала 2000-х годов. А уж сколько жизненных историй связано с ними…

В сентябре 2023 года стартовал юбилейный концертный тур Андрея Державина и группы «Сталкер». В программу Юбилейного Тура музыканты включили все свои лучшие песни, на которых выросло целое поколение. Прозвучат и новые песни, над которыми работал музыкант.

Приглашаем вас окунуться в теплую атмосферу концерта и устроить «праздник вчерашних детей», как поется в песне «Не плачь, Алиса». Концерт Андрея Державина «Новое и лучшее» — это незабываемое шоу с живым звуком, 3D-светом и эффектным видеооформлением.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 29 марта мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
концерты, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
«Я поставила себя на место её детей». Как зеленоградская таксистка уберегла пожилую женщину от мошенников Истории
Капитальный ремонт Фирсановского моста должны закончить в конце лета. Если в пятый раз что-нибудь не помешает Новости
Детское отделение «МЕДвежонок» в клинике «Никор-Мед» — в корпусе 1824 Реклама
В аптеку поликлиники, где люди полчаса стояли в очереди, добавили сотрудников Новости
Значительные изменения расписания электричек 16 и 17 марта Новости
Вакансия салона «Персона-Зеленопарк» — работа мечты для ногтевого мастера, з/п от 50 тысяч Реклама
Ровно 101 год назад родился Николай Полагушина, в честь которого названа улица в Зеленограде. Вот его история Истории
Чиновники ответили за неизвестный порошок, накрывший 20-й микрорайон Новости
Выходные с «Духофф» 7/8/9 марта Реклама
Две машины столкнулись перед «зеброй» — одна от удара перелетела через переход Новости
Очередь в льготную аптеку в поликлинике в 14-м микрорайоне занимает полчаса Новости
ТЦ «Грин Зеленоград» приглашает отметить 8 марта — гостей ждут сюрпризы и марафон бесплатных угощений Реклама
Эксперимент по отмене зеленого мигания дал прекрасный результат, уверяют в «Спецдорпроекте» Новости
Жильцы заварили мусоропровод, но всё равно вынуждены платить за него Новости
Ближайшие стендап-мероприятия Зеленограда Афиша
Дублер улицы Радио планируют открыть для движения до конца сентября. Здесь должны появиться и новые автобусные остановки Новости
Как будут жить первые новоселы ЖК на Георгиевском проспекте — с парковками неопределенность, а первые жители появятся за год до детсада и школы Новости
«Суперкач»: тренажёрный зал, который похудел зеленоградцев на три тонны. Приведи себя в порядок к лету Реклама
Четыре человека погибли на пожаре в частном доме Новости
Метро в Зеленоград может прийти по участку между линиями МЦД. Возможно, через 20 лет Новости
Школа бильярда «Штос» открывает набор учеников и желающих научиться играть в бильярд Реклама
Архитектор кинотеатра «Электрон» Юрий Гнедовский скончался на 93-м году жизни Новости
Обогреватели для вокзала в Крюково привезут летом. Но в РЖД продолжают настаивать — отопление не предусмотрено Новости
Откройте мир свежести и вкуса с новым рыбным магазином «ШефПорт» Реклама
Жесткое задержание неадекватного водителя прошло в Андреевке после езды по встречке и тарана полицейского автомобиля Новости
Зеленоградский народный театр «БАВ» покажет спектакль на сцене ДК МИЭТ. Рассказываем, что это за театр Истории
Зеленограду исполнилось 66 лет Новости
Юбилейный концерт группы ЛЮБЭ «35 лет» — 9 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Начались продажи квартир в жилом комплексе «Зеленоград Ривьера» Новости
Ресторан Gagawa с блюдами из курицы и мяса открылся в «Зеленопарке» Новости
Зеленоградский хоспис просит помочь подготовиться к 8 марта — привезти пациентам цветы и подарки Жизнь
«Магнит» откроет в Зеленограде магазин нового формата Новости
Сотни тысяч кубометров снега с реагентами оказываются на газонах, заваливая деревья и кусты Новости
Сеть салонов красоты «Никор» ищет администратора Реклама
Для строящегося переезда под железной дорогой между старым и новым городом до сих пор не готов проект. Это может задержать открытие движения Новости
Детский сад в 11-м микрорайоне закроют из-за низкой наполняемости, но обещают сохранить весь персонал и «глазную» направленность Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру