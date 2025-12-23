На картинах выставки «Волшебство новогодних красок» — узнаваемые зеленоградские места: «Любимый лес 4-го микрорайона», «Зеленоград» с изображением Центральной площади, «Карусель в 16-м микрорайоне».
Также представлены природные и городские пейзажи (Химки, Тверь, Старица), зимние сцены — городские гуляния, уютные домашние вечера, иллюстрации к новогодним открыткам и работы других жанров.
Картины выполнены гуашью, маркерами, маслом, акрилом и декоративной пастой; часть работ создана с использованием солёного теста и текстурных техник.
Выставка будет работать до 26 января, вход бесплатный с понедельника по четверг — с 9:00 до 17:00, в пятницу — до 16:00.. Адрес: Центральный проспект, дом 1. Для посещения необходимо взять паспорт, оформить временный пропуск на стойке охраны и попросить, чтобы вас встретили и проводили.
Ещё одна новогодняя выставка «Серебром украшена земля» работает в КЦ «Зеленоград».