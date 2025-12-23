Читатели «Зеленоград.ру» в целом приветствуют появление искусственного снега на лыжной трассе, но многие критикуют качество подготовки: трассу называют «стиральной доской», на части круга уже лёд и бугры. Предлагают либо улучшать технологию укатки и выравнивания, либо делать меньший по длине круг, но качественно подготовленный. Сравнивают с трассой в Марьино, где уже сделали «огромную подушку из снега, которая пролежит долго».

Лыжники опасаются, что трассу сделали лишь для галочки — лишь бы отчитаться, а поддерживать регулярно не будут. Вспоминают историю двухлетней давности, когда сделали неплохую лыжную трассу вокруг городского пруда, но к середине зимы её забросили.

Ещё одна типичная жалоба — парковка. «Это боль: приходится ребёнка высаживать и кататься рядом, пока кто-то не уедет» — так приходится поступать многим. Упоминают, что рядом есть небольшие площадки, которые можно было бы использовать под парковку и хотя бы частично снять проблему.

Если вы не сможете прийти на встречу (время, откровенно говоря, не самое удобное), отправьте свои замечания и предложения в управу района Савёлки через сайт мэрии.

При этом, несмотря на все замечания, альтернативы этой трассе нет. «Да, где-то там бугристо, леденисто и так далее. Но это единственное место, где сейчас можно прокатиться по чистому снегу без грязи, и в снежном лесу», — говорит один из лыжников.

Кстати, 23 и 24 декабря трасса будет закрыта — «в связи с проведением работ по искусственному оснежению». Это ещё одно замечание к организации работы — эту информацию надо доносить до людей не только через объявления на самой трассе.