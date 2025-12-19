В культурном центре «Зеленоград» (ДК) открыта новогодняя выставка «Серебром украшена земля». Она будет работать до 8 января ежедневно с 10:00 до 21:00, вход свободный. В субботу, 20 декабря, в 13:30 состоится торжественное открытие с презентацией выставки.
В экспозиции — работы с разными мотивами: сцены зимних гуляний и игр, натюрморты с ёлочными игрушками, уютные домашние интерьеры с новогодним светом и другие образы, передающие атмосферу приближающегося праздника.
Авторы использовали разные техники и материалы: горячий и холодный батик, акварель, гуашь, пастель, масло, коллажи из журнальных вырезок.
«Белоснежные просторы, покрытые снегом дома, морозные узоры на окнах — всё это создаст неповторимую зимнюю атмосферу, заставив почувствовать дыхание зимы», — анонсирует выставку Союз художников Зеленограда.
Отдельный интерес у зрителей вызывают зеленоградские пейзажи. На картинах — площади, парки, водоёмы, отдельные районы города и даже путепровод. Посетители пытаются угадать изображённые места. Попробуйте и вы угадать, что за места на рисунках к этому посту.
Ответы
- «Зеленоград. Каток на площади Юности», Ольга Ефимова
- «Рузино в январе», Ярослава Муратова
- «Зеленоградский парк. Утро», Гульсина Ананьева
- «Река Горетовка», Михаил Сорокин
- «Фирсановский путепровод», Виктор Копцев
- «Намело. Окрестности Зеленограда», Александр Пугачёв