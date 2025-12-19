В экспозиции — работы с разными мотивами: сцены зимних гуляний и игр, натюрморты с ёлочными игрушками, уютные домашние интерьеры с новогодним светом и другие образы, передающие атмосферу приближающегося праздника.

Авторы использовали разные техники и материалы: горячий и холодный батик, акварель, гуашь, пастель, масло, коллажи из журнальных вырезок.

«Белоснежные просторы, покрытые снегом дома, морозные узоры на окнах — всё это создаст неповторимую зимнюю атмосферу, заставив почувствовать дыхание зимы», — анонсирует выставку Союз художников Зеленограда.