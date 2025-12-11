Открытки разместили на первом этаже библиотеки в корпусе 607А, в витрине возле входа.

Небольшая, но теплая выставка приурочена к 100-летию со дня рождения художника.

На выставке представлены экземпляры открыток, которые когда-то действительно рассылали по почте. На обороте многих указано: «Отправлять по почте только в конверте» и проставлена цена.

Например, один из выставочных образцов 1992 года стоил 2 рубля 80 копеек вместе с маркированным конвертом. Сегодня такие открытки стали предметом коллекционирования и напоминают о времени, когда праздничные поздравления приходили не в мессенджерах, а в бумажных конвертах с надписью «С Новым годом!».

Кроме новогодних, в экспозиции можно увидеть открытки к 8 Марта, ко дню рождения и другим праздникам.

Выставка работает до 28 декабря, со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье с 10:00 до 20:00. Вход свободный, регистрация не требуется.