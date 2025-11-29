Мероприятие пройдет 3 декабря, в Международный день инвалидов. Программа рассчитана абсолютно на всех, поучаствовать сможет каждый: как здоровые люди, так и те, у кого есть инвалидность.

С 10:00 до 16:00 открыты филиалы Центра в корпусах 309, 303 и 313. Посетителей ждут обзорные экскурсии (в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00), открытые занятия и мастер-классы, демонстрация реабилитационного оборудования, психологические практики, а также занятия для детей.