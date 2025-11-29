Мероприятие пройдет 3 декабря, в Международный день инвалидов. Программа рассчитана абсолютно на всех, поучаствовать сможет каждый: как здоровые люди, так и те, у кого есть инвалидность.
С 10:00 до 16:00 открыты филиалы Центра в корпусах 309, 303 и 313. Посетителей ждут обзорные экскурсии (в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00), открытые занятия и мастер-классы, демонстрация реабилитационного оборудования, психологические практики, а также занятия для детей.
Подробное расписание по корпусам
Корпус 309:
- Открытые занятия по атлетической и суставной гимнастике (10:00—11:00).
- Открытые занятия лечебной физкультурой при остеохондрозе и заболеваниях суставов нижних конечностей (11:00).
- Открытое занятие по скандинавской ходьбе и мастер-класс по адаптивным видам спорта (11:30—12:30).
- Демонстрация индивидуальных занятий по лечебной физкультуре после острого нарушения мозгового кровообращения (14:00—16:00).
- Мастер-класс по адаптивным видам спорта (14:30—15:30).
- Открытое занятие по настольному теннису (15:30—16:30).
Корпус 303:
- Демонстрация реабилитационного оборудования «Корвит» (12:00, 15:00).
- Групповое занятие «Коммуникативные навыки» (12:00—13:00, 15:00—16:00).
- Групповое занятие для детей с нарушением осанки (16:00).
Корпус 313:
- Демонстрация реабилитационного оборудования «Девирта Делфи» и стабилоплатформы (11:00—12:00, 14:00—15:00).
- Психологическая практика «Мои ресурсы» (11:10).
- Знакомство с пальчиковой гимнастикой (11:30, 15:30).
- Психологическая практика «Мои ресурсы» (15:10).
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Спортсмены старшего возраста из Зеленограда завоевали медали на всероссийском турнире по каратэ Новости
Московский зоопарк рассказал о состоянии животных, изъятых на выставке в Зеленограде: часть — в тяжелом состоянии Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
В Зеленограде открылся современный нейро-логопедический центр — Открытие нового детского нейро-логопедического центра по адресу: корпус 402. Реклама
Селезень с поврежденным крылом замерзает на маленьком пруду у корпуса 856 за лесом. Спасатели из Московского зоопарка пока не могут его поймать — возможно, получится у жителей Новости
Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340» — Болят суставы? Запишитесь к ревматологу! Реклама
Приём травматолога-ортопеда 1 категории с 19-летним опытом в Зеленограде в клинике лечения и реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Десять лет платной «новой Ленинградки»: как М-11 изменила движение между Зеленоградом и Москвой и когда тарифы могут снизиться Новости