Программа проекта «Московское долголетие» направлена на поддержание активности и здоровья. Регулярные занятия помогут улучшить общее состояние, укрепить и сохранить подвижность суставов, восполнить дефицит движений, повысить координацию и скорректировать осанку.

Аэробика помогает укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развить координацию и улучшить общее самочувствие.

Комплекс «Молодость тела» адаптирован для людей с разным уровнем физической подготовки и включает упражнения для суставов, позвоночника и мышц.

Занятия проходят в большом зале в Центре активной жизни «Савёлки» по адресу Савёлкинский проезд, дом 2

Записаться в группы вы можете в Центре долголетия «Савелки» (корпус 320) или по телефону 8-495-870-44-44.