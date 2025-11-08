Программа проекта «Московское долголетие» направлена на поддержание активности и здоровья. Регулярные занятия помогут улучшить общее состояние, укрепить и сохранить подвижность суставов, восполнить дефицит движений, повысить координацию и скорректировать осанку.
- Аэробика помогает укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развить координацию и улучшить общее самочувствие.
- Комплекс «Молодость тела» адаптирован для людей с разным уровнем физической подготовки и включает упражнения для суставов, позвоночника и мышц.
Занятия проходят в большом зале в Центре активной жизни «Савёлки» по адресу Савёлкинский проезд, дом 2
Записаться в группы вы можете в Центре долголетия «Савелки» (корпус 320) или по телефону 8-495-870-44-44.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости