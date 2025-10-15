Проект «Встреча» традиционно соберет в одном месте мастеров ручной работы из Зеленограда и других городов России. Пьём какао, согреваемся ароматными свечами и утепляемся носочками в уютной атмосфере с сеном и тыквами.

Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметику, украшения, керамику, аксессуары из кожи, посуду из дерева, игрушки, интерьерных кукл, декор для дома, цветы из фарфора, одежду с росписью, тёплые вязаные изделия, чай, хлеб и сладости

А также Встречайте в программе:

Осенняя фотозона и DJ

Творческие мастер классы

Благотворительная лотерея помощи котикам

Всем гостям маркета — скидка 10% на корнеры ГЦ «Станции»

Розыгрыш сертификатов от Встречи

Подписывайтесь на телеграм-канал маркета vstrecha_market, следи за новостями и участвуй в розыгрыше сертификатов.

25 и 26 октября

с 11:00 до 20:00

2-й этаже в Гастрономического центра «Станция»

улица Панфилова, дом 11

До Встречи, любимый Зеленоград!