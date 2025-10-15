Проект «Встреча» традиционно соберет в одном месте мастеров ручной работы из Зеленограда и других городов России. Пьём какао, согреваемся ароматными свечами и утепляемся носочками в уютной атмосфере с сеном и тыквами.
Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметику, украшения, керамику, аксессуары из кожи, посуду из дерева, игрушки, интерьерных кукл, декор для дома, цветы из фарфора, одежду с росписью, тёплые вязаные изделия, чай, хлеб и сладости
А также Встречайте в программе:
- Осенняя фотозона и DJ
- Творческие мастер классы
- Благотворительная лотерея помощи котикам
- Всем гостям маркета — скидка 10% на корнеры ГЦ «Станции»
- Розыгрыш сертификатов от Встречи
Подписывайтесь на телеграм-канал маркета vstrecha_market, следи за новостями и участвуй в розыгрыше сертификатов.
- 25 и 26 октября
- с 11:00 до 20:00
- 2-й этаже в Гастрономического центра «Станция»
- улица Панфилова, дом 11
До Встречи, любимый Зеленоград!
