27 апреля в Фирсановке состоится второй фестиваль колокольного звона «Фирсановский Благовест». В программе — выступления известных звонарей, фольклорные концерты, мастер-классы и угощения. Фестиваль подойдёт и для тех, кто впервые слышит живой колокольный звон, и для тех, кто давно влюблён в это искусство.
Цель фестиваля — сохранить и передать традиции русского колокольного искусства, которое на Руси всегда было не просто ремеслом, а формой духовного служения. Даже в советские годы, когда колокола массово уничтожались, традиция не исчезла — а сегодня переживает возрождение.
Среди участников фестиваля — старший звонарь Сретенского монастыря Николай Завьялов, руководитель ансамбля «Колокола России» Галина Филимонова, звонари Даниловского и Алексеевского монастырей, лауреат международных конкурсов Николай Самарин из Ярославля.
Кроме звона колоколов, гостей ждут:
- концерт фольклорного ансамбля «Звонцы»
- выставка народных промыслов, включая скопинскую керамику Ирины и Александра Якушкиных
- мастер-классы по колокольному звону
- праздничное чаепитие с кашей, сбитнем и горячим глинтвейном.
- Адрес: храм Георгия Победоносца — Фирсановка, улица Ленина, 3а
- Начало фестиваля в 13:00, выставка и мастер-классы стартуют с 12:00
- Проезд: до станции Фирсановская на электричке или 27-м автобусе, оттуда 5 минут пешком
- Координаты: 55.958325, 37.245273
- Вход свободный