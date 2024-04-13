Концерт Александра Розенбаума — 25 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 13.04.2024 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН:7735070504, erid:LatgC5Zgv

25 апреля в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт Александра Розенбаума. Продолжительность — 2 часа 40 минут с антрактом. Билеты от 2000 рублей можно приобрести на сайте.

Александр Розенбаум — один из ярчайших представителей жанра «авторской песни», пользующийся огромной популярностью как в России, так и за ее пределами.

Российскому зрителю знаком Розенбаум-музыкант, а российский читатель с удовольствием открыл для себя Розенбаума-поэта.

Основные темы его произведений — любовь к Родине, Великая Отечественная война и судьбы соотечественников разных поколений, которые небезразличны автору. В своих стихах Александр поднимает вечные вопросы о добре и зле, о любви к женщине и стране, в которой живет.

Музыка вошла в жизнь Саши, когда ему было пять лет. Он обучался игре на скрипке и фортепиано, окончил музыкальную школу. После средней школы Александр поступает в медицинский институт и, как и его родители, получает профессию врача-терапевта. Будущий певец несколько лет работает врачом службы «Скорой помощи».

Но судьба уготовила ему совсем другое предназначение: в это же время Александр продолжает свое музыкальное образование в вечернем джазовом училище и в 1980 году уходит на профессиональную сцену в рок-группу «Пульс».

В 1983 году в Ленинграде с оглушительным успехом проходит его первый сольный концерт. А. Розенбаум окончательно утверждается в образе артиста и музыканта.

Творческая жизнь Александра Розенбаума идет в очень быстром и насыщенном темпе: плотный гастрольный график сменяется встречами с журналистами и поклонниками, съемками в телепередачах, участием в концертах и общественно-политической жизни. С начала творческой деятельности музыкант дал около 4000 концертов в России и за ее пределами.

Посетив концерт Александра Розенбаума, вы сможете получить настоящее удовольствие от теплой дружеской атмосферы в зале, а также познать сущность, глубину и загадочность человеческой души.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 24 апреля мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
клуб друзей, концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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