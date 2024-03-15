Близость. Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Родство душ?



А если так: Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно другой жизни. Какой финал будет у этой истории? Предательство, ложь, обличение измены или обретение счастья, которое нам всем так необходимо?



Герои «Близости», сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок, потому как единственная мера, перед которой не в силах устоять никто — это время.

Однако автор бросает ему вызов и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке. Поможет ли это героям обернуть время в свою пользу? Узнаем в начале конца…

Автор — Гарольд Пинтер

В ролях: Татьяна Арнтгольц, Сергей Перегудов, Андрей Чадов

Режиссер — Владимир Моташнев

Продюсер — Иван Жидков, Анжела Кобзева