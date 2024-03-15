Спектакль «Близость» — 30 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 15.03.2024 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН:7735070504, erid:LatgBej3E

30 марта в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится показ спектакля «Близость» по пьесе Гарольда Пинтера. Продолжительность — 1 час 50 минут с антрактом. Билеты от 1500 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Близость. Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Родство душ?

А если так: Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно другой жизни. Какой финал будет у этой истории? Предательство, ложь, обличение измены или обретение счастья, которое нам всем так необходимо?

Герои «Близости», сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок, потому как единственная мера, перед которой не в силах устоять никто — это время.

Однако автор бросает ему вызов и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке. Поможет ли это героям обернуть время в свою пользу? Узнаем в начале конца…

Автор — Гарольд Пинтер

В ролях: Татьяна Арнтгольц, Сергей Перегудов, Андрей Чадов

Режиссер — Владимир Моташнев

Продюсер — Иван Жидков, Анжела Кобзева

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 28 марта мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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