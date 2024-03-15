30 марта в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится показ спектакля «Близость» по пьесе Гарольда Пинтера. Продолжительность — 1 час 50 минут с антрактом. Билеты от 1500 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
Близость. Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Родство душ?
А если так: Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно другой жизни. Какой финал будет у этой истории? Предательство, ложь, обличение измены или обретение счастья, которое нам всем так необходимо?
Герои «Близости», сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок, потому как единственная мера, перед которой не в силах устоять никто — это время.
Однако автор бросает ему вызов и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке. Поможет ли это героям обернуть время в свою пользу? Узнаем в начале конца…
Автор — Гарольд Пинтер
В ролях: Татьяна Арнтгольц, Сергей Перегудов, Андрей Чадов
Режиссер — Владимир Моташнев
Продюсер — Иван Жидков, Анжела Кобзева
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 28 марта мы выберем тех, кто получит билеты.