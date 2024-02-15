«Прощание с бумагой» — спектакль, посвященный расставанию человечества с бумагой как частью привычного образа жизни. Как всегда, автор говорит о том, что, казалось бы, лежит прямо перед глазами, о чем каждый хотя бы раз задумался, но потом взял и отогнал эту мысль как несущественную или просто забыл о ней.

Всем же очевидно, что бумага уходит из нашей жизни, уступая свои позиции смартфонам, ридерам и прочим электронным устройствам, и вместе с ней уходит не только привычка читать книги напечатанными, а не выведенными на экран компьютера, но что-то большее.

Что-то, что начинается с совсем маленьких вещей, уже исчезнувших навсегда, — как промокашка, которую лет тридцать назад вкладывали в школьные тетради. Сейчас уже мало кто помнит, как выглядел этот маленький кусочек мягкой бумаги, а вскоре, может быть, точно так же будут забыты карты, письма, книги и газеты. Шелест утренней газеты — уже и сейчас полузабытый звук.