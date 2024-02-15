25 февраля в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится показ спектакля Евгения Гришковца «Прощание с бумагой». Продолжительность — 2 часа 20 минут без антракта. Билеты от 1600 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
«Прощание с бумагой» — спектакль, посвященный расставанию человечества с бумагой как частью привычного образа жизни. Как всегда, автор говорит о том, что, казалось бы, лежит прямо перед глазами, о чем каждый хотя бы раз задумался, но потом взял и отогнал эту мысль как несущественную или просто забыл о ней.
Всем же очевидно, что бумага уходит из нашей жизни, уступая свои позиции смартфонам, ридерам и прочим электронным устройствам, и вместе с ней уходит не только привычка читать книги напечатанными, а не выведенными на экран компьютера, но что-то большее.
Что-то, что начинается с совсем маленьких вещей, уже исчезнувших навсегда, — как промокашка, которую лет тридцать назад вкладывали в школьные тетради. Сейчас уже мало кто помнит, как выглядел этот маленький кусочек мягкой бумаги, а вскоре, может быть, точно так же будут забыты карты, письма, книги и газеты. Шелест утренней газеты — уже и сейчас полузабытый звук.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 24 февраля мы выберем тех, кто получит билеты.