Новая яркая постановка Театра Аллы Духовой — спектакль «ИНЗЭНАЙТ». На этот раз Алла Духова предложила зрителю окунуться в мир подлинных шедевров. Картины великих художников с помощью танца оживают прямо на глазах изумленной публики. Завораживающе, искрометно, идеально до мельчайших движений — так, как это умеют только TODES.



Вихрь батманов Эдгара Дега и трепетная история Тристана и Изольды сменяется яркими красками Энди Уорхола, и дюжина Элвисов в искрящихся костюмах отжигают рок-н-ролл, а следом оживают яркие, эмоциональные и темпераментные шедевры Филиппа Малявина. Под музыку, написанную специально к спектаклю композитором Денисом Гарнизовым, усидеть и вправду очень сложно.

В двух актах Алла Духова собрала все разнообразие танцевальных жанров — от классического балета, поражающего своей пластикой, до зажигательной румбы, веселого канкана и русской хороводной. А это больше двадцати номеров — нежных и страстных, озорных и ироничных, отточенных не только до мельчайших движений, но и до последней стразы на костюмах артистов. Их автор — Любовь Белочкина, в прошлом солистка балета, а ныне дизайнер костюмов для театральных постановок. Образы, созданные ею, всегда идеально дополняют яркие образы балета TODES, и спектакль «ИНЗЭНАЙТ» не стал исключением.

Алла Духова, балетмейстер и художественный руководитель Театра танца TODES:

«Это казалось невероятным в такие короткие сроки, но мы это сделали — наш новый спектакль „ИНЗЭНАЙТ“. Уверена, каждый в нем найдет истории, близкие лично для себя. А главное, к чему мы всегда стремимся в наших постановках — увидит мир нашими глазами. Яркий, манящий, приглашающий на танец».