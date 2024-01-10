Шоу «ИНЗЭНАЙТ» театра танца TODES — 28 января на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 10.01.2024 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН:7735070504, erid:LatgBtojc

28 января в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится шоу «ИНЗЭНАЙТ» театра танца TODES. Продолжительность шоу — 1 час 30 минут. Билеты от 2000 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Новая яркая постановка Театра Аллы Духовой — спектакль «ИНЗЭНАЙТ». На этот раз Алла Духова предложила зрителю окунуться в мир подлинных шедевров. Картины великих художников с помощью танца оживают прямо на глазах изумленной публики. Завораживающе, искрометно, идеально до мельчайших движений — так, как это умеют только TODES.

Вихрь батманов Эдгара Дега и трепетная история Тристана и Изольды сменяется яркими красками Энди Уорхола, и дюжина Элвисов в искрящихся костюмах отжигают рок-н-ролл, а следом оживают яркие, эмоциональные и темпераментные шедевры Филиппа Малявина. Под музыку, написанную специально к спектаклю композитором Денисом Гарнизовым, усидеть и вправду очень сложно.

В двух актах Алла Духова собрала все разнообразие танцевальных жанров — от классического балета, поражающего своей пластикой, до зажигательной румбы, веселого канкана и русской хороводной. А это больше двадцати номеров — нежных и страстных, озорных и ироничных, отточенных не только до мельчайших движений, но и до последней стразы на костюмах артистов. Их автор — Любовь Белочкина, в прошлом солистка балета, а ныне дизайнер костюмов для театральных постановок. Образы, созданные ею, всегда идеально дополняют яркие образы балета TODES, и спектакль «ИНЗЭНАЙТ» не стал исключением.

Алла Духова, балетмейстер и художественный руководитель Театра танца TODES:

«Это казалось невероятным в такие короткие сроки, но мы это сделали — наш новый спектакль „ИНЗЭНАЙТ“. Уверена, каждый в нем найдет истории, близкие лично для себя. А главное, к чему мы всегда стремимся в наших постановках — увидит мир нашими глазами. Яркий, манящий, приглашающий на танец».

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 27 января мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
клуб друзей, шоу, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Фитнес-клуб «Гринсити» в корпусе 1801 внезапно закрылся Новости
Шоу «Инзэнайт» театра танца Todes — 28 января на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами заморожено. Работы могут затянуться еще на два года Новости
Продажу помещений для детского сада в МЖК требуют отменить через суд Новости
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Реорганизацию парковки возле «Азбуки вкуса», которая мешает въезду в Зеленоград, рассмотрят в префектуре Новости
За отсутствие отопления в Солнечногорском округе возбуждено уголовное дело Новости
Раскрываем секреты кей-попа и приглашаем на танцы! Реклама
Разовые поездки по М-11 подорожали на 5-6 процентов Новости
На въезде на пешеходную дорожку Центральной площади решили повесить «кирпич» Новости
Репетиторский центр «iQ-центр» объявляет набор в экспресс группы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по любым предметам Реклама
Для строительства пятиэтажного паркинга в Южной промзоне начали искать инвестора Новости
Из-за холода в зданиях несколько солнечногорских школ перевели на дистанционное обучение Новости
Тепло улетает из наших домов через щели, которые должны были заделать ещё осенью. «Жилищник» винит только жителей Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
В здании поликлиники в корпусе 2042 авария — вероятно, прорвало трубу Новости
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
Магазин «Лента» на улице Гоголя закрывается — полки полупустые, остатки распродают Новости
Приглашаем на брейк-данс и развенчиваем мифы! Реклама
Площадки для сбора отслуживших своё новогодних ёлок появились в Зеленограде — деревья отправят на переработку Ответы
Бесплатные открытые уроки по аргентинскому танго в студии «GoTango!» Реклама
Бабушка заявила в полицию на одноклассницу своей внучки из первого класса зеленоградской школы Новости
Большой магазин цветов, конфет, упаковки подарков «Флёр Бонбон» открылся в корпусе 360А Реклама
Как Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы Истории
Первый новорожденный 2024 года появился на свет в Зеленограде Новости
Городское помещение для детского сада в МЖК продали на торгах. Чиновники объясняют — помещение не соответствует современным нормам Новости
«Врача не удивишь плохими зубами». Стоматолог-терапевт — о микроскопе, искусственном интеллекте и визитах к врачу «просто так» Реклама
Семейная история: «Как мой прадед работал на Крюковской стеклодувной фабрике, где делали ёлочные игрушки» Истории
«Альфа-банк» в 18-м микрорайоне закроется на ремонт минимум на два месяца Новости
Гастроцентр доктора Наседкина Реклама
Пешеходные переходы можно будет делать хоть каждые 50 метров Новости
Виртуальная карта «Тройка» заработает в июне 2024 года Новости
ТЦ «Грин» представляет сезонные распродажи и приглашает всех на бесплатное угощение Реклама
Помещение социального центра для подростков выставили на продажу Новости
Премию «Прорыв года» в области ЖКХ получил Солнечногорский округ. И это не шутка Новости
За подарками в «Интрендс»! Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру