Шоу-мюзикл Егора Дружинина «Карнавальная ночь» — 25 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 12.12.2023 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН:7735070504, erid:LatgBzbZb

25 декабря в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится шоу-мюзикл Егора Дружинина «Карнавальная ночь». Продолжительность шоу — 1 час 40 минут с антрактом. Билеты от 1400 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Оригинальную постановку по мотивам двух музыкальных киношедевров — культовых комедий Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса» — представит режиссер и хореограф Егор Дружинин в Культурном центре «Зеленоград».

В первом отделении девушка Катя, приехавшая покорять Москву, и влюбившийся в нее попутчик Паша теряют друг друга, не успев обменяться адресами, но все-таки воссоединяются — ведь у каждой предновогодней истории должен быть счастливый конец. Во второй части зрителей ждет встреча с еще одной замечательной старой знакомой — культработником Леной, а также с беззаветно влюбленным в нее электриком Гришей и директором Дома культуры товарищем Огурцовым, пытающимся испортить «в целях улучшения» новогодний карнавал.

В постановке Егора Дружинина сохранен присущий Рязанову фирменный юмор и чудесная атмосфера, полная искрящейся радости и остроумия.

Режиссер и автор инсценировки: Егор Дружинин.

Хореографы: Дима Масленников и Ульяна Бачерникова.

Музыкальные руководители: Ульяна Чеботарь и Алексей Сарычев.

В спектакле используется музыкальная фонограмма.

В ролях: Егор Дружинин, Анна Эйвазова, Александра Розовская, Максим Немков, Денис Демкив, Иван Коряковский, Юрий Мазихин, Алексей Сарычев, Дмитрий Масленников, Егор Дружинин, Эльвина Мухутдинова, Ульяна Бачерникова, Ульяна Чеботарь, Илона Петраш и др.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 24 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
клуб друзей, мюзикл, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Шоу-мюзикл Егора Дружинина «Карнавальная ночь» — 25 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
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