Оригинальную постановку по мотивам двух музыкальных киношедевров — культовых комедий Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса» — представит режиссер и хореограф Егор Дружинин в Культурном центре «Зеленоград».



В первом отделении девушка Катя, приехавшая покорять Москву, и влюбившийся в нее попутчик Паша теряют друг друга, не успев обменяться адресами, но все-таки воссоединяются — ведь у каждой предновогодней истории должен быть счастливый конец. Во второй части зрителей ждет встреча с еще одной замечательной старой знакомой — культработником Леной, а также с беззаветно влюбленным в нее электриком Гришей и директором Дома культуры товарищем Огурцовым, пытающимся испортить «в целях улучшения» новогодний карнавал.

В постановке Егора Дружинина сохранен присущий Рязанову фирменный юмор и чудесная атмосфера, полная искрящейся радости и остроумия.

Режиссер и автор инсценировки: Егор Дружинин.

Хореографы: Дима Масленников и Ульяна Бачерникова.

Музыкальные руководители: Ульяна Чеботарь и Алексей Сарычев.

В спектакле используется музыкальная фонограмма.

В ролях: Егор Дружинин, Анна Эйвазова, Александра Розовская, Максим Немков, Денис Демкив, Иван Коряковский, Юрий Мазихин, Алексей Сарычев, Дмитрий Масленников, Егор Дружинин, Эльвина Мухутдинова, Ульяна Бачерникова, Ульяна Чеботарь, Илона Петраш и др.