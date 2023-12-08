Спектакль «Новогоднее приключение гнома Ворчуна и его друзей» — 16 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 08.12.2023 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН:7735070504, erid:LatgBZyn1

16 декабря в 14:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится спектакль «Новогоднее приключение гнома Ворчуна и его друзей». Продолжительность шоу — 1 час. Билеты от 300 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

«Новогоднее приключение гнома Ворчуна и его друзей» — это красивая, наивно-искренняя сказка с приключениями, волшебством, невероятными превращениями и местом, где сойдутся все четыре времени года!

Постановка поведает маленькому зрителю историю о двух девочках, таких же, как они — веселых и очень любознательных. О девочках, которые под Новый год ждут чуда и исполнения самых сокровенных желаний.

Великолепная хореография участниц театра танца «Сапфир» подарит зрителям ощущение настоящего волшебства. Через танец они просто, трогательно, но очень серьезно расскажут детям, что добро — самая могущественная сила на всей Земле, и что оно всегда-всегда побеждает зло. А поможет им в этом хороший друг — забавный и неуклюжий гном Ворчун.

Сказка придется по душе и ровесникам девочек-сестричек, и всем взрослым, и каждому, кто верит в сказку, чувствует волшебство жизни и ждет новых чудес (или втайне на них надеется).

В сказке примет участие солистка музыкальной студии «Амадеус» Евгения Доброванова, режиссер и балетмейстер Виталий Митин, режиссер Мария Коченова.

В роли гнома Ворчуна — Артем Терехов.

Режиссер-постановщик — Дарья Нестерова.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 15 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
дети, театр, клуб друзей, новый год, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Новую станцию МЦД построят между Зеленоградом и Москвой Новости
Мусор завалил 17-й микрорайон — баки переполнены, площадки для них не чищены от снега Новости
Зеленоградские новостройки лидируют сразу по двум параметрам — рост цены и снижение предложения Новости
Скидка на процедуру игольчатого RF-лифтинга на аппарате последнего поколения — 15 декабря в клинике эстетической косметологии «Манана» Реклама
Затеяли ремонт? Есть способ сделать его выгодно Реклама
В полтора раза подорожали яйца в зеленоградской «Пятёрочке» всего за два месяца Новости
Полицейский из Зеленограда сломал нос игравшему в снежки школьнику Новости
Турникеты на станции Крюково передвинули на старое место Новости
Автосервисы в гаражах под ЛЭП на улице Андреевка, похоже, отапливают печами. Местные жители жалуются на запах гари Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Городской пруд снова будут благоустраивать. Причем в несколько этапов Новости
Прохожий с орущим бумбоксом ходит по городу и мешает спать жителям нескольких районов Истории
На Ленинградском шоссе до конца года перекрыли две полосы Новости
Две взрослые поликлиники закроют на ремонт до конца года Новости
Предновогодний концерт трио «Отражение» — 10 декабря в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Первые четыре дома в ЖК «Зеленый парк» ввели в эксплуатацию. Но ещё нужно завершить отделку и благоустройство Новости
Вот они, новые звёзды меню SURA SUSHI Реклама
Снежная слепота развивалась у некоторых дворников — они в упор не видят лестницы и пандусы возле подъездов Новости
Как из башен архитектора Вулыха построили 5-й микрорайон — зеленоградское «дворянское гнездо» и лицо города Истории
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Как получить субсидию на оплату ЖКХ в 2024 году. Кому положена, какие документы, сколько денег вернут - очень подробный гид Гид
Детский сад Happyclub приглашает детей и их родителей к себе в гости — в садик и на другие интересные занятия Реклама
Почему не хватает 19-х автобусов, и при чём тут студенты и рюкзаки. Письмо в редакцию Истории
Где найти заморские сладости и вкусняшки? Конечно же в «Интрендс»! Реклама
Префект призвал жителей голосовать за строительство тепловых пунктов в домах. Это нужно для улучшения качества горячей воды. Но есть вопросы Новости
Открылся каток в 16-м микрорайоне. Вход туда строго по записи Гид
Форум «Предприниматели Зеленограда — 2023». Резолюция Реклама
Землю между 19 и 20-м микрорайонами выставили на аукцион для строительства торгового центра Новости
Набор дворников на зиму продолжают, потому что они ненадежные сотрудники Новости
Молочные кухни в 14 и 20-м микрорайонах закроют на ремонт во второй половине следующего года Новости
Детскую поликлинику во 2-м микрорайоне могут ремонтировать полтора-два года. Раньше Собянин говорил, что научились укладываться в год Новости
«Суперкач»: тренажёрный зал, который похудел зеленоградцев на три тонны. Результат гарантирован Реклама
Автобусные остановки на Крюковской эстакаде откроют не раньше конца декабря. Вот как подняться туда с улицы Новости
Бесплатное обучение катанию на коньках для детей и взрослых на зеленоградских катках. Расписание занятий Новости
Почти все замки квартир в двух новостройках по реновации открываются одним ключом — этот казус случайно обнаружили жители Новости
МЦД-3 не справляется с обещанным графиком движения: мэрия самоустранилась от решения проблем со своим «наземным метро», а ЦППК помалкивает Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру