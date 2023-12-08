«Новогоднее приключение гнома Ворчуна и его друзей» — это красивая, наивно-искренняя сказка с приключениями, волшебством, невероятными превращениями и местом, где сойдутся все четыре времени года!



Постановка поведает маленькому зрителю историю о двух девочках, таких же, как они — веселых и очень любознательных. О девочках, которые под Новый год ждут чуда и исполнения самых сокровенных желаний.

Великолепная хореография участниц театра танца «Сапфир» подарит зрителям ощущение настоящего волшебства. Через танец они просто, трогательно, но очень серьезно расскажут детям, что добро — самая могущественная сила на всей Земле, и что оно всегда-всегда побеждает зло. А поможет им в этом хороший друг — забавный и неуклюжий гном Ворчун.

Сказка придется по душе и ровесникам девочек-сестричек, и всем взрослым, и каждому, кто верит в сказку, чувствует волшебство жизни и ждет новых чудес (или втайне на них надеется).

В сказке примет участие солистка музыкальной студии «Амадеус» Евгения Доброванова, режиссер и балетмейстер Виталий Митин, режиссер Мария Коченова.

В роли гнома Ворчуна — Артем Терехов.

Режиссер-постановщик — Дарья Нестерова.