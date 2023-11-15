3 декабря в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт «Золотые хиты Сан-Ремо». Продолжительность шоу — 1 час 30 минут без антракта. Билеты от 1800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
Этот концерт по праву можно назвать «Любимые итальянские песни». И на протяжении нескольких десятилетий эти композиции бесконечно любимы в нашей стране.
Новая жизнь мегахитов звезд Сан-Ремо — Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Pupo и Эроса Рамаццотти. Наслаждайтесь упоительными мелодиями солнечной Италии!
Исполнители — известные итальянские певцы, участники музыкальных фестивалей в Италии Кларисса Вики, Фабио Курто и Энрико Колонна, певец, участник музыкального телевизионного шоу «Голос» на Первом канале Эдвард Хачарян, а также оркестр «Русская филармония». За дирижерским пультом — известный итальянский дирижер и композитор Роберто Молинелли.
Роберто Молинелли на протяжении многих лет был председателем жюри и дирижером Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо, получил специальный приз как лучший композитор и аранжировщик. Маэстро сотрудничал с мировыми звездами: Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Лучио Далла, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 2 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.