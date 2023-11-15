Этот концерт по праву можно назвать «Любимые итальянские песни». И на протяжении нескольких десятилетий эти композиции бесконечно любимы в нашей стране.



Новая жизнь мегахитов звезд Сан-Ремо — Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Pupo и Эроса Рамаццотти. Наслаждайтесь упоительными мелодиями солнечной Италии!



Исполнители — известные итальянские певцы, участники музыкальных фестивалей в Италии Кларисса Вики, Фабио Курто и Энрико Колонна, певец, участник музыкального телевизионного шоу «Голос» на Первом канале Эдвард Хачарян, а также оркестр «Русская филармония». За дирижерским пультом — известный итальянский дирижер и композитор Роберто Молинелли.

Роберто Молинелли на протяжении многих лет был председателем жюри и дирижером Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо, получил специальный приз как лучший композитор и аранжировщик. Маэстро сотрудничал с мировыми звездами: Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Лучио Далла, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.