Мюзикл-шоу: Две легенды! Чикаго и Mamma Mia — 5 ноября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 30.10.2023 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН 7735070504, erid:LatgBUvQg

5 ноября в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится мюзикл-шоу: «Две легенды! Чикаго и Mamma Mia». Продолжительность шоу — 2 часа 15 минут с антрактом. Билеты от 1500 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Два легендарных мюзикла «Чикаго» и «Mamma Mia» — это сокращенные версии спектаклей, в которых прозвучат самые яркие арии и будет сохранен сюжет. Видеоряд и игра актеров погрузят зрителя сначала в тюрьму округа Чикаго, а затем перенесут на Греческий остров.

Какими тремя словами можно описать мюзикл «Чикаго»? Самые подходящие будут шок, шик и блеск. Невероятная стильная хореография в стиле Боба Фосса в истории о скандалах, грехе, коррупции и славе.

Мюзикл Mamma Mia! — это современная, жизнеутверждающая, романтическая комедия. Действие происходит на греческом острове. Сюжет спектакля представляет собой переплетение комедийных ситуаций, которые подчеркивает солнечная музыка ABBA, оригинальные костюмы и остроумные диалоги героев.

Состав артистов: Анастасия Макеева, Сергей Ли, Лика Рулла, Анна Гученкова, Виктория Канаткина, Алексей Бобров, Константин Соколов, Дмитрий Янковский, Евгений Безгин, Станислав Чунихин, Марина Чирикова, Анжела Чашина, Олеся Стученко, Артём Коверзенко, Олег Киблер, Елизавета Барановская, Мария Кораблева.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 4 ноября мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
клуб друзей, мюзикл, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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