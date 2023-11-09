Спектакль «Любовь в квадрате» — 18 ноября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 09.11.2023 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН:7735070504, erid:LatgBVbXR

18 ноября в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится показ спектакля «Любовь в квадрате». Продолжительность спектакля — 2 часа 20 минут. Билеты от 1500 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой, 16+.

Это история очень популярной эстрадной дивы, которая прилетает в Торонто на гастроли и встречает мужчину… без определенного места жительства. Он ее бывший муж, отец ее взрослой дочери, отчим ее будущего зятя и, наконец, миллионер.

Две истории любви переплетают жизни главных героев, где они встретятся с непредсказуемыми обстоятельствами, которые изменят судьбу каждого.

Неожиданным или закономерным образом, давно расставшиеся герои, встречаются в наше время.

Воспользуются ли они шансом обрести долгожданное счастье? Ведь не важно сколько лет пройдет, одно точно останется неизменным — это любовь.

Как сложится их судьба? Вырастут ли цветы новых жизненных смыслов? Получится ли возвести настоящую любовь, проверенную временем, в квадрат?

В ролях: Анна Якунина, Сергей Юшкевич, Иван Мулин/Дмитрий Власкин, Мария Свирид/Нина Андронаки.

По пьесе «Розы в бульоне» драматурга Ганны Слуцки.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 17 ноября мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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