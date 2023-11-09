Это история очень популярной эстрадной дивы, которая прилетает в Торонто на гастроли и встречает мужчину… без определенного места жительства. Он ее бывший муж, отец ее взрослой дочери, отчим ее будущего зятя и, наконец, миллионер.



Две истории любви переплетают жизни главных героев, где они встретятся с непредсказуемыми обстоятельствами, которые изменят судьбу каждого.



Неожиданным или закономерным образом, давно расставшиеся герои, встречаются в наше время.



Воспользуются ли они шансом обрести долгожданное счастье? Ведь не важно сколько лет пройдет, одно точно останется неизменным — это любовь.

Как сложится их судьба? Вырастут ли цветы новых жизненных смыслов? Получится ли возвести настоящую любовь, проверенную временем, в квадрат?

В ролях: Анна Якунина, Сергей Юшкевич, Иван Мулин/Дмитрий Власкин, Мария Свирид/Нина Андронаки.

По пьесе «Розы в бульоне» драматурга Ганны Слуцки.