Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» — 29 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 21.10.2023 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН:7735070504, erid:LatgBWe2H

29 октября в 12:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится показ мюзикла Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац «Волшебник Изумрудного города». Продолжительность — 2 часа с антрактом. Билеты от 800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь отправиться в долгое путешествие!

Поднявшись выше радуги, вы окажетесь на дороге из желтого кирпича. Дорога проведет вас через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей в сказочный Изумрудный город. В мир, где любая мечта становится реальностью.

В постановке рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва не сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы. Но, разумеется, все закончится хорошо.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 28 октября мы выберем тех, кто получит билеты.
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Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» — 29 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
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