Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь отправиться в долгое путешествие!



Поднявшись выше радуги, вы окажетесь на дороге из желтого кирпича. Дорога проведет вас через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей в сказочный Изумрудный город. В мир, где любая мечта становится реальностью.



В постановке рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва не сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы. Но, разумеется, все закончится хорошо.