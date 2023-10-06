Пётр Налич — российский певец и композитор. Пишет песни, музыку к театральным спектаклям, фильмам и мультфильмам.

Обрёл известность в 2007 году, выложив в интернет клип на свою песню «Гитар», который вошёл в двадцатку самых просматриваемых российских клипов русской версии YouTube и стал известным за рубежом, набрав миллионы просмотров. С 2008 года в составе группы МКПН (Музыкальный коллектив Петра Налича) поёт и сочиняет песни в стиле, который сам охарактеризовал как «весёлые бабури». Вместе с МКПН представил Россию на конкурсе «Евровидение-2010». Эта музыка — лёгкая ирония и глубокий смысл, радость простых мелодий и обаяние знакомых мотивов.

На концерте прозвучат самые зажигательные и самые знойные песни. Да и любителям лирики тоже будет что послушать. Стопроцентные хиты и немного свежего материала. Не пропустите! Каждый концерт Петра Налича и его музыкального коллектива — это фейерверк эмоций и настоящий праздник музыки!