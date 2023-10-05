12 октября в 20:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится сольный концерт балалаечника-виртуоза Алексея Архиповского. Продолжительность концерта — 1 час 30 минут. Билеты от 800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
Балалаечник Алексей Архиповский — человек уникальный: всего на трёх струнах он способен создать музыкальную вселенную — от забавных фолк-запевок до рок-н-ролльного драйва и изощрённых классических пассажей.
Этого удивительного исполнителя всегда на ура принимали США, Европа, Япония и Китай. Алексей Архиповский не нуждается в представлении, его концерты всегда проходят на одном дыхании и оставляют зрителей в полном восторге. Яркие этюды, удивительно чистые и красивые мелодии, слетающие со струн его балалайки, западают слушателю в самое сердце. Всего три струны способны выразить целый душевный мир: заунывную меланхолию, внутреннюю радость, надежды на будущее и яркие моменты прошлого.
Секрет в особенном стиле игры, в разнообразных оригинальных приемах извлечения звука, а также в электрификации инструмента.
Человек-легенда, изменивший судьбу русского народного инструмента в мировом масштабе выступит на сцене КЦ Зеленоград!
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 11 октября мы выберем тех, кто получит билеты.