4 октября в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт группы «Северный флот»: памяти Михаила Горшенёва. Продолжительность концерта — 1 час 40 минут. Билеты от 2000 рублей можно приобрести на сайте.
В 2013-м году жизнь Михаила Горшенёва трагически оборвалась. История группы «Король и Шут» завершилась, но песни музыканта продолжают звучать со сцены и жить в сердцах сотен тысяч поклонников.
Десять лет спустя, в год 50-летия легендарного музыканта, его друзья из оригинального состава «Короля и Шута», выступающие под знаменем «Северного Флота», совместно с Фондом Памяти Михаила Горшенёва подготовили специальный концерт-посвящение.
При отборе песен музыканты ориентировались на программу концерта, так и не сыгранного в московском «Зелёном театре» летом 2013-го года.
На концерте прозвучат избранные хиты «Короля и Шута». Зрителей ждет большая ретроспективная программа, охватывающая все периоды творчества культовой группы — от «Ели Мясо Мужики» и «Лесника» до «Проклятого Старого Дома».
Не пропустите уникальную возможность на пару часов вновь погрузиться в атмосферу концерта любимой группы и вспомнить легендарного Михаила Горшенёва под звучание бессмертных хитов «Короля и Шута»!
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 3 октября мы выберем тех, кто получит билеты.