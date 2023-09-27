В 2013-м году жизнь Михаила Горшенёва трагически оборвалась. История группы «Король и Шут» завершилась, но песни музыканта продолжают звучать со сцены и жить в сердцах сотен тысяч поклонников.



Десять лет спустя, в год 50-летия легендарного музыканта, его друзья из оригинального состава «Короля и Шута», выступающие под знаменем «Северного Флота», совместно с Фондом Памяти Михаила Горшенёва подготовили специальный концерт-посвящение.



При отборе песен музыканты ориентировались на программу концерта, так и не сыгранного в московском «Зелёном театре» летом 2013-го года.

На концерте прозвучат избранные хиты «Короля и Шута». Зрителей ждет большая ретроспективная программа, охватывающая все периоды творчества культовой группы — от «Ели Мясо Мужики» и «Лесника» до «Проклятого Старого Дома».

Не пропустите уникальную возможность на пару часов вновь погрузиться в атмосферу концерта любимой группы и вспомнить легендарного Михаила Горшенёва под звучание бессмертных хитов «Короля и Шута»!