Спектакль «Онегин» — 30 сентября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 19.09.2023 Реклама ГАУК «КЦ «Зеленоград», ИНН:7735070504, erid:LatgBgRRQ

30 сентября в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан спектакль «Онегин» с участием Сергея Чонишвили, Даниила Страхова, Сергея Шнырёва, Ирины Пеговой, а также ансамбля Алексея Айги «4:33». Билеты от 800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров — таков он, пушкинский «Евгений Онегин». А ещё это удивительно современная история. Некоторые школьные и университетские филологи и вовсе именуют Онегина первым хипстером русской литературы.

В этой версии «Онегина» представляют интереснейшие актеры и музыканты — Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Ирина Пегова, Сергей Шнырёв. Музыку написал Алексей Айги, его ансамбль «4:33» выйдет на сцену вместе с актерами.

Авторы постарались максимально бережно отнестись к пушкинскому слову, сохранить сюжет, историю, дополнив её знаменитыми комментариями к роману — острыми, парадоксальными, современными.

На сцене всего четыре персонажа. Иногда герои интерпретируют сюжет, иногда, по ходу, комментируют. И тут, казалось бы, прописные истины пушкинского романа, вбитые в голову ещё со школы, перестают быть таковыми. Текст начинает жить своей жизнью. А актёры вступают в непринужденную и актуальную игру с «каноническим» и «неприкасаемым» текстом.

Музыка Алексея Айги — отдельный, особенный герой этой истории. Она не является фоном или атмосферой, она — сама эта история, её двигатель, её энергия. Создав собственную музыкальную партитуру «Онегина», композитор Алексей Айги, таким образом, вступает в напряженный диалог с великими интерпретациями прошлого.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 28 сентября мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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