Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров — таков он, пушкинский «Евгений Онегин». А ещё это удивительно современная история. Некоторые школьные и университетские филологи и вовсе именуют Онегина первым хипстером русской литературы.

В этой версии «Онегина» представляют интереснейшие актеры и музыканты — Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Ирина Пегова, Сергей Шнырёв. Музыку написал Алексей Айги, его ансамбль «4:33» выйдет на сцену вместе с актерами.

Авторы постарались максимально бережно отнестись к пушкинскому слову, сохранить сюжет, историю, дополнив её знаменитыми комментариями к роману — острыми, парадоксальными, современными.

На сцене всего четыре персонажа. Иногда герои интерпретируют сюжет, иногда, по ходу, комментируют. И тут, казалось бы, прописные истины пушкинского романа, вбитые в голову ещё со школы, перестают быть таковыми. Текст начинает жить своей жизнью. А актёры вступают в непринужденную и актуальную игру с «каноническим» и «неприкасаемым» текстом.

Музыка Алексея Айги — отдельный, особенный герой этой истории. Она не является фоном или атмосферой, она — сама эта история, её двигатель, её энергия. Создав собственную музыкальную партитуру «Онегина», композитор Алексей Айги, таким образом, вступает в напряженный диалог с великими интерпретациями прошлого.