13 сентября в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан спектакль «СуперStars» с участием заслуженной артистки РФ Олеси Железняк. Билеты от 1800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
Герои этой комедии когда-то были очень знаменитой актёрской парой. У них было всё — деньги, слава, красные дорожки, призы. Их фото не сходили со страниц глянцевых журналов. Но это время прошло. Забвение публики и безработица обернулись предательством, изменами, расставанием, вредными привычками. И вот, спустя долгое время, в стремлении начать всё сначала, они снова встретились. Но суждено ли им вновь обрести любовь, вернуться в профессию и проснуться однажды утром знаменитыми?..
В ролях:
- Олеся Железняк, заслуженная артистка РФ
- Олег Кассин
- Дмитрий Миллер
- Антон Эльдаров.
Режиссёр: Роман Самгин.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 12 сентября мы выберем тех, кто получит билеты.