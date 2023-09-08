Герои этой комедии когда-то были очень знаменитой актёрской парой. У них было всё — деньги, слава, красные дорожки, призы. Их фото не сходили со страниц глянцевых журналов. Но это время прошло. Забвение публики и безработица обернулись предательством, изменами, расставанием, вредными привычками. И вот, спустя долгое время, в стремлении начать всё сначала, они снова встретились. Но суждено ли им вновь обрести любовь, вернуться в профессию и проснуться однажды утром знаменитыми?..

В ролях:

Олеся Железняк, заслуженная артистка РФ

Олег Кассин

Дмитрий Миллер

Антон Эльдаров.

Режиссёр: Роман Самгин.