Спектакль «СуперStars» — 13 сентября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 13 сентября 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 16+

13 сентября в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан спектакль «СуперStars» с участием заслуженной артистки РФ Олеси Железняк. Билеты от 1800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Герои этой комедии когда-то были очень знаменитой актёрской парой. У них было всё — деньги, слава, красные дорожки, призы. Их фото не сходили со страниц глянцевых журналов. Но это время прошло. Забвение публики и безработица обернулись предательством, изменами, расставанием, вредными привычками. И вот, спустя долгое время, в стремлении начать всё сначала, они снова встретились. Но суждено ли им вновь обрести любовь, вернуться в профессию и проснуться однажды утром знаменитыми?..

В ролях:

  • Олеся Железняк, заслуженная артистка РФ
  • Олег Кассин
  • Дмитрий Миллер
  • Антон Эльдаров.

Режиссёр: Роман Самгин.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 12 сентября мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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