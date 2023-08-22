О чём этот роман? Каждый выбирает своё. О любви? Безусловно! О тяжёлых испытаниях? Да. О предательстве? Несомненно. Каждый выбирает своё. Так же и наш спектакль.



«Необычно, оригинально, блестяще!» — восклицали зрители, выходя из зала. Бурные эмоции переполняли, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. Роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящая игра актёров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене!