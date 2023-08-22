Спектакль «Мастер и Маргарита» — 30 августа на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 30 августа 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

30 августа в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан спектакль «Мастер и Маргарита» с Виктором Логиновым в роли Воланда. Билеты от 1600 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

О чём этот роман? Каждый выбирает своё. О любви? Безусловно! О тяжёлых испытаниях? Да. О предательстве? Несомненно. Каждый выбирает своё. Так же и наш спектакль.

«Необычно, оригинально, блестяще!» — восклицали зрители, выходя из зала. Бурные эмоции переполняли, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. Роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящая игра актёров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене!

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 28 августа мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Спектакль «Мастер и Маргарита» — 30 августа на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
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