30 августа в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан спектакль «Мастер и Маргарита» с Виктором Логиновым в роли Воланда. Билеты от 1600 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
О чём этот роман? Каждый выбирает своё. О любви? Безусловно! О тяжёлых испытаниях? Да. О предательстве? Несомненно. Каждый выбирает своё. Так же и наш спектакль.
«Необычно, оригинально, блестяще!» — восклицали зрители, выходя из зала. Бурные эмоции переполняли, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. Роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящая игра актёров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене!
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 28 августа мы выберем тех, кто получит билеты.