Фестиваль пива «Августфест» — с 18 августа в Химках 18 - 27 августа

Внимание-внимание! Друзья, а вы знаете, что 18, 19, 20 и 25, 26, 27 августа в Химках снова пройдет большой фестиваль пива «Августфест»? Если нет, тогда рассказываем подробно.

На фестивале вас ждет насыщенная программа: сочное мясо и колбаски, вкусные блюда и закуски, живая музыка, танцы под открытым небом, конкурсы и подарки. И конечно, море свежего пенного!

Вы сможете окунуться в яркую атмосферу летнего фестиваля, ощутить драйв, легкость и веселье вместе с друзьями, коллегами, семьей и даже — с детьми.

Участие бесплатное.
Но необходима предварительная регистрация — бронь столика, держите ссылку.

Организаторы приготовили еще много разных сюрпризов, а также будет Большой конкурс и призы.

Адрес: мероприятие пройдет на открытой площадке в г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, 2 М.

СЕЙЧАС ВАЖНО: успеть зарегистрироваться, т.к. количество мест (столиков) ограничено. Для этого переходите по ссылке и заполняйте мини-анкету. После этого за вами закрепят столик. На входе нужно будет просто назвать свое имя и телефон.

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Метки:
фестиваль, химки, разливное и крафтовое пиво
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