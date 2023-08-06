Внимание-внимание! Друзья, а вы знаете, что 18, 19, 20 и 25, 26, 27 августа в Химках снова пройдет большой фестиваль пива «Августфест»? Если нет, тогда рассказываем подробно.
На фестивале вас ждет насыщенная программа: сочное мясо и колбаски, вкусные блюда и закуски, живая музыка, танцы под открытым небом, конкурсы и подарки. И конечно, море свежего пенного!
Вы сможете окунуться в яркую атмосферу летнего фестиваля, ощутить драйв, легкость и веселье вместе с друзьями, коллегами, семьей и даже — с детьми.
Участие бесплатное.
Но необходима предварительная регистрация — бронь столика, держите ссылку.
Организаторы приготовили еще много разных сюрпризов, а также будет Большой конкурс и призы.
Адрес: мероприятие пройдет на открытой площадке в г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, 2 М.
СЕЙЧАС ВАЖНО: успеть зарегистрироваться, т.к. количество мест (столиков) ограничено. Для этого переходите по ссылке и заполняйте мини-анкету. После этого за вами закрепят столик. На входе нужно будет просто назвать свое имя и телефон.