Внимание-внимание! Друзья, а вы знаете, что 18, 19, 20 и 25, 26, 27 августа в Химках снова пройдет большой фестиваль пива «Августфест»? Если нет, тогда рассказываем подробно.

На фестивале вас ждет насыщенная программа: сочное мясо и колбаски, вкусные блюда и закуски, живая музыка, танцы под открытым небом, конкурсы и подарки. И конечно, море свежего пенного!



Вы сможете окунуться в яркую атмосферу летнего фестиваля, ощутить драйв, легкость и веселье вместе с друзьями, коллегами, семьей и даже — с детьми.