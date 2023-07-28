Концерт команды импровизации

В субботу пройдет концерт импровизационной команды «Тарантино»!

Выпускники зеленоградской киношколы action!, окончившие курс комедийной импровизации, будут придумывать и разыгрывать увлекательные истории в формате «здесь и сейчас». Вы тоже сможете стать непосредственным участником концерта, предложив любое слово или фразу, которые лягут в основу импровизации.

Суббота, 29 июля. Начало в 16:00

Зеленоград, корпус 1462, Библиотека театра и кино, Кинозал/лекторий

Билеты по ссылке: kino-action.timepad.ru/event/2505003/