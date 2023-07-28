В субботу пройдет концерт импровизационной команды «Тарантино»!
Выпускники зеленоградской киношколы action!, окончившие курс комедийной импровизации, будут придумывать и разыгрывать увлекательные истории в формате «здесь и сейчас». Вы тоже сможете стать непосредственным участником концерта, предложив любое слово или фразу, которые лягут в основу импровизации.
Суббота, 29 июля. Начало в 16:00
Зеленоград, корпус 1462, Библиотека театра и кино, Кинозал/лекторий
Билеты по ссылке: kino-action.timepad.ru/event/2505003/
Во вторник в баре «68 пауза» состоится вечер юмора. Опытные стендап-комики из Зеленограда и Москвы расскажут свои новые и проверенные шутки. Сбор гостей — в 19:30, начало в 20:00. Вход свободный по предварительной регистрации — standup-zelenograd.timepad.ru/event/2502654
В четверг в арт-пространстве «Кинематограф» (корпус 159) пройдёт стендап-вечер. Несколько зеленоградских и московских комиков выступят со своим новым и лучшим материалов. Сбор гостей — в 19:30, начало в 20:00. Стоимость билета — 200 рублей.
C 6 августа Зеленоградская киношкола action! приглашает всех желающих на интенсив, посвящённый созданию короткометражных фильмов.
Проведёт серию мероприятий, которые стартуют 6 августа, российский кинорежиссёр Рауль Гейдаров, выпускник ВГИК. Педагог по режиссуре на киностудии имени Горького. Автор сценария и режиссёр фильмов, участвовавших в российских и зарубежных фестивалей. Штатный сценарист кинокомпании Look Film.
Записаться на интенсив по созданию короткометражного фильма — kino-action.timepad.ru/event/2503770
По итогу интенсива вы создадите готовый сценарий, который можно будет отправить на профессиональные конкурсы или снять самостоятельно на курсе «Первый фильм» в сентябре.
Стендап в Зеленограде
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Киношкола action! в Зеленограде
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