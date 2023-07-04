10 и 11 июля в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будут показаны балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» труппы Классического национального русского балета. Билеты от 1200 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
«Лето балета»: шедевры балетной классики в июле на театральной сцене Культурного центра «Зеленоград». В афише — самые знаменитые балеты из сокровищницы мировой классики
Добавьте красоты, романтики и волшебства в ваши летние впечатления, посетив классические балетные спектакли Классического национального русского балета.
Гармония танца и музыки, мастерство на грани человеческих возможностей, грация и артистизм танцовщиков сделают ваш летний вечер особенным и подарят самые светлые эмоции.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета на каждый балет. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 8 июля мы выберем тех, кто получит билеты.