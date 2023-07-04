Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» — 10 и 11 июля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 10 - 11 июля Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

10 и 11 июля в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будут показаны балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» труппы Классического национального русского балета. Билеты от 1200 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

«Лето балета»: шедевры балетной классики в июле на театральной сцене Культурного центра «Зеленоград». В афише — самые знаменитые балеты из сокровищницы мировой классики

Добавьте красоты, романтики и волшебства в ваши летние впечатления, посетив классические балетные спектакли Классического национального русского балета.

Гармония танца и музыки, мастерство на грани человеческих возможностей, грация и артистизм танцовщиков сделают ваш летний вечер особенным и подарят самые светлые эмоции.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета на каждый балет. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 8 июля мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
клуб друзей, балет, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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