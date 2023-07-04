«Лето балета»: шедевры балетной классики в июле на театральной сцене Культурного центра «Зеленоград». В афише — самые знаменитые балеты из сокровищницы мировой классики



Добавьте красоты, романтики и волшебства в ваши летние впечатления, посетив классические балетные спектакли Классического национального русского балета.



Гармония танца и музыки, мастерство на грани человеческих возможностей, грация и артистизм танцовщиков сделают ваш летний вечер особенным и подарят самые светлые эмоции.