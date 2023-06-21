9 июля в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан спектакль «Пигмалион» с участием заслуженной артистки России Олеси Железняк и народного артиста России Александра Галибина. Билеты от 1800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой литературы и театра. За сто лет — а пьеса написана Бернардом Шоу в 1913 году — «Пигмалион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Индии и только в России сделано больше ста постановок.
В пьесе Бернарда Шоу каждый найдёт своё: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или нелюбви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества.
Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую леди!
Режиссёр — Роман Самгин
Художник-сценограф — Максим Обрезков
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 8 июля мы выберем тех, кто получит билеты.