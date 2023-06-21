Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой литературы и театра. За сто лет — а пьеса написана Бернардом Шоу в 1913 году — «Пигмалион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Индии и только в России сделано больше ста постановок.



В пьесе Бернарда Шоу каждый найдёт своё: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или нелюбви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества.



Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую леди!

Режиссёр — Роман Самгин

Художник-сценограф — Максим Обрезков