Спектакль «Соперницы» — 8 июня на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 8 июня 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 16+

8 июня в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан спектакль «Соперницы» с участием Елены Яковлевой и Натальи Щукиной. Билеты от 1600 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт, Ава Гарднер — Золотая эпоха Голливуда. Яркие чёрно-белые фотографии, смелые роли, сдержанность или сексуальность, портреты на открытках — всё это создавало миф о дивах Голливуда, который живёт и волнует до сих пор.

Актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина проживут на сцене две судьбы звёзд Голливуда, жизнь, в которой было всё: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе о творческих актёрских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье…

Но главное, в спектакле много юмора, искромётного, родившегося из импровизаций, баек и богатого актёрского опыта. И только в финале будет понятно, кто из соперниц выиграл, а кто проиграл.

Действие спектакля «Соперницы» происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съёмочный павильон. Кинотриллер, съёмки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход чётко обозначен. Действие напряжённое, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты. И, конечно, музыки, ведь режиссёр спектакля Владимир Панков, создатель собственного направления в театре — Soundrama.

Пьеса: Анна Чайка при участии Т. Лютаевой и Е. Яковлевой.

В ролях: народная артистка России Елена ЯКОВЛЕВА, заслуженная артистка России Наталья ЩУКИНА.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 6 июня мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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