Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт, Ава Гарднер — Золотая эпоха Голливуда. Яркие чёрно-белые фотографии, смелые роли, сдержанность или сексуальность, портреты на открытках — всё это создавало миф о дивах Голливуда, который живёт и волнует до сих пор.

Актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина проживут на сцене две судьбы звёзд Голливуда, жизнь, в которой было всё: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе о творческих актёрских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье…

Но главное, в спектакле много юмора, искромётного, родившегося из импровизаций, баек и богатого актёрского опыта. И только в финале будет понятно, кто из соперниц выиграл, а кто проиграл.

Действие спектакля «Соперницы» происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съёмочный павильон. Кинотриллер, съёмки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход чётко обозначен. Действие напряжённое, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты. И, конечно, музыки, ведь режиссёр спектакля Владимир Панков, создатель собственного направления в театре — Soundrama.

Пьеса: Анна Чайка при участии Т. Лютаевой и Е. Яковлевой.

В ролях: народная артистка России Елена ЯКОВЛЕВА, заслуженная артистка России Наталья ЩУКИНА.