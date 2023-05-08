Захватывающая лекция, которая закроет многие вопросы по питанию, спорту и психологии тренировок. Семинар для тренеров, диетологов, нутрициологов, адептов ЗОЖ, про-атлетов и любителей, а также всех, кто хочет раз и навсегда решить любые вопросы с фигурой и перевести тренировки и диету из количества в качество. Все участники мастер-класса получат именные сертификаты о прохождении курса с подписью Станислава Линдовера.

Не пропустите возможность получить концентрат знаний и пройти повышение квалификации с чемпионом. Количество мест ограничено!

А для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» организаторы предоставляют скидку 15%. Промокод для её получения мы отправим всем участникам клуба в почту.