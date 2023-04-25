Приглашают всех! С друзьями и с детьми — приходите 14 мая на детский праздник в честь празднования 78-й годовщины победы в Великой отечественной войне в деревню Рузино, к Покровскому храму. Устроители запланировали игры, мастер-классы, шоу радиоуправляемых моделей самолетов, военно-исторические и творческие постановки, катание на лошадях, обед полевой кухни и многое другое.
Официальная часть
- Крестный ход и молитва о усопших воинах.
- Возложение цветов на могилу Неизвестного солдата у Поклонного креста.
- Торжественное открытие. Выступления ветеранов.
- Концерт. В программе выступления творческих коллективов Москвы и Московской области, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.
- Выступление автора и исполнителя, лауреата конкурсов православно-патриотической песни, священника Андрея Гурова. Песни отца Андрея — о России, вере, любви и милосердии.
- Обед полевой кухни.
Детская программа
- Шоу-программа высшего пилотажа радиоуправляемых моделей самолетов с участием призеров чемпионата России.
- Клуб исторической реконструкции «Будимир» — военно-историческая постановка «По Берлинской мостовой…» кавалерийского клуба «Доваторцы».
- Музей военной формы и оружия времен ВОВ.
- Работа с миноискателями и интерактивный тир.
- Мастер-классы для детей и взрослых.
- Командная игра «Зарница» и развлекательная программа для детей.
- Катание на лошадях, батут, шарики.
- И многое другое.
Дата и время: 14 мая, начало в 12:00
Адрес: деревня Рузино (Гора), дом 86, Покровский храм
Координаты для навигатора: широта 55°56'37"N (55.943624), долгота 37°11'42"E (37.194973)
Участие бесплатное.
Организационный совет по строительству Храма — Памятника битве под Москвой 1941-1942 гг.:
- телефон — 8-980-145-45-40
- почта — orgsovet.pokrov@yandex.ru
- сайт.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Детский праздник в честь 78-й годовщины победы в Великой отечественной войне — 14 мая у Покровского храма в Рузино Афиша
Бассейн, тренажерный зал, волейбол, футбол — сколько стоят занятия в новом спорткомплексе «Спутник Арена» Новости
На детских площадках в Зеленограде поставят новые игровые элементы с покрытием из каучуковой крошки Новости
Вакансии дилерского центра «Автодин-Зеленоград» — в связи с открытием нового бренда требуются специалисты ряда профессий Реклама
Школа мюзикла Westend приглашает детей в летний лагерь в Зеленограде — на творческие и спортивные занятия в уникальных тематических сменах Реклама
На новом заводе телеком-оборудования в промзоне Алабушево создадут двести рабочих мест. Началось его строительство Новости
Спермограмма и MAR-тест в медицинском центре «Литех Зеленоград» — что это за анализы, кому показаны и как их сдавать Реклама
Подозрительный мужчина следил за детьми и пытался войти за ними в подъезд — его задержала полиция Новости
Покатушки на мотоциклах устроила компания молодых людей. Прямо по газону рядом с жилыми домами Новости