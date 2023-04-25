Приглашают всех! С друзьями и с детьми — приходите 14 мая на детский праздник в честь празднования 78-й годовщины победы в Великой отечественной войне в деревню Рузино, к Покровскому храму. Устроители запланировали игры, мастер-классы, шоу радиоуправляемых моделей самолетов, военно-исторические и творческие постановки, катание на лошадях, обед полевой кухни и многое другое.