Детский праздник в честь 78-й годовщины победы в Великой отечественной войне — 14 мая у Покровского храма в Рузино 14 мая 12:00

Приглашают всех! С друзьями и с детьми — приходите 14 мая на детский праздник в честь празднования 78-й годовщины победы в Великой отечественной войне в деревню Рузино, к Покровскому храму. Устроители запланировали игры, мастер-классы, шоу радиоуправляемых моделей самолетов, военно-исторические и творческие постановки, катание на лошадях, обед полевой кухни и многое другое.

Официальная часть

  • Крестный ход и молитва о усопших воинах.
  • Возложение цветов на могилу Неизвестного солдата у Поклонного креста.
  • Торжественное открытие. Выступления ветеранов.
  • Концерт. В программе выступления творческих коллективов Москвы и Московской области, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.
  • Выступление автора и исполнителя, лауреата конкурсов православно-патриотической песни, священника Андрея Гурова. Песни отца Андрея — о России, вере, любви и милосердии.
  • Обед полевой кухни.

Детская программа

  • Шоу-программа высшего пилотажа радиоуправляемых моделей самолетов с участием призеров чемпионата России.
  • Клуб исторической реконструкции «Будимир» — военно-историческая постановка «По Берлинской мостовой…» кавалерийского клуба «Доваторцы».
  • Музей военной формы и оружия времен ВОВ.
  • Работа с миноискателями и интерактивный тир.
  • Мастер-классы для детей и взрослых.
  • Командная игра «Зарница» и развлекательная программа для детей.
  • Катание на лошадях, батут, шарики.
  • И многое другое.

Дата и время: 14 мая, начало в 12:00
Адрес: деревня Рузино (Гора), дом 86, Покровский храм
Координаты для навигатора: широта 55°56'37"N (55.943624), долгота 37°11'42"E (37.194973)

Участие бесплатное.

Организационный совет по строительству Храма — Памятника битве под Москвой 1941-1942 гг.:

Метки:
день победы 9 мая, деревня рузино, историческая реконструкция
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