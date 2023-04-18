Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus» — 22 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 22 апреля 18:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

22 апреля в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus». Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Билеты от 1200 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

«Sonorus» это не просто заклинание. Теперь, это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.

На их концерты ходят целыми семьями — идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Sonorus — да будет звук!

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 21 апреля мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
клуб друзей, концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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