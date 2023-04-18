22 апреля в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus». Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Билеты от 1200 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.
«Sonorus» это не просто заклинание. Теперь, это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.
На их концерты ходят целыми семьями — идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.
Sonorus — да будет звук!
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 21 апреля мы выберем тех, кто получит билеты.