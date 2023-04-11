Вас ждёт мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жёсткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролльный драйв гитар и барабанов. Энергия рок-музыки становится ещё более взрывной!

В новом Симфоническом рок-шоу «Рождение мира» каждая композиция посвящена отдельной стране. В произведениях задействованы разные манеры исполнения мировой музыки с использованием национальных инструментов.

Уникальные видеоинсталляции, олицетворяющие каждую страну — от восхода солнца и природы до индустриальных и архитектурных пейзажей. Индийские храмы и Великая Китайская стена, Большой каньон и бескрайняя тайга, каналы Венеции и фьорды. Всё это станет живой интерактивной декорацией к композициям шоу!

В составе CONCORD ORCHESTRA профессиональные музыканты, воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России и Европы.

Отличительная уникальная особенность оркестра:

— музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене.

— симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров.

Зрители интерактивного симфонического рок-шоу станут непосредственными его участниками — любой человек в зале сможет в реальном времени проголосовать на сайте оркестра и повлиять на финал рок-шоу.