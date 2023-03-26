Концерт Олега Погудина «Русский романс» — 4 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 4 апреля 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

4 апреля в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится сольный концерт Олега Погудина «Русский романс». Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом. Билеты от 800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Олег Погудин — певец, выдающийся исполнитель камерной музыки, народный артист РФ. Артист вывел русский классический романс на большие концертные площадки и одновременно сделал романс городской академическим жанром, превратив то, что было любимо Рахманиновым и Блоком, в достояние современной культуры. «Недопетой песней Серебряного века» и частью его культуры называет артист русский городской романс.

Русский романс — уникальное культурное явление. Это не просто одно из музыкальных направлений, а часть нашей общей памяти, общей истории. Это жанр, проверенный трудными временами, и так востребованный сейчас. Романс — это магический кристалл, сквозь который каждый увидит что-то своё: любовь и разлуку, дорогу, жизнь, судьбу, встречу.

Олег Погудин с неизменным аншлагом выступает как на модных театральных сценах, так и на главных площадках страны. Большинство концертов артиста проходит в сопровождении камерного ансамбля музыкантов-виртуозов и концерт в Зеленограде не станет исключением.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 3 апреля мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
клуб друзей, концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Концерт Олега Погудина «Русский романс» — 4 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
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