Незабываемое шоу виртуозов волынок и барабанов, оркестра волынщиков City Pipes!



Хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов и рок-баллады — всё это оркестр представит в ярком, неповторимом звучании волынок, барабанов и электрооргана! Каждый концерт — это событие, которое останется в памяти у зрителей надолго.

Состав оркестра:

Евгений Лапекин — художественный руководитель, ирландская и шотландская волынки и флейты

Виктор Краев — шотландская волынка

Андрей Миранов — тенор барабаны

Михаил Юдин — маршевые барабаны

Сергей Гордеев — бас барабан

Иван Ипатов — электроорган, фортепиано.