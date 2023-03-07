26 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт оркестра волынщиков City Pipes. Продолжительность концерта — 1 час 30 минут без антракта. Билеты от 800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
Незабываемое шоу виртуозов волынок и барабанов, оркестра волынщиков City Pipes!
Хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов и рок-баллады — всё это оркестр представит в ярком, неповторимом звучании волынок, барабанов и электрооргана! Каждый концерт — это событие, которое останется в памяти у зрителей надолго.
Состав оркестра:
Евгений Лапекин — художественный руководитель, ирландская и шотландская волынки и флейты
Виктор Краев — шотландская волынка
Андрей Миранов — тенор барабаны
Михаил Юдин — маршевые барабаны
Сергей Гордеев — бас барабан
Иван Ипатов — электроорган, фортепиано.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 24 марта мы выберем тех, кто получит билеты.