Рок-хиты в исполнении оркестра волынщиков City Pipes — 26 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 26 марта 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

26 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт оркестра волынщиков City Pipes. Продолжительность концерта — 1 час 30 минут без антракта. Билеты от 800 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

Незабываемое шоу виртуозов волынок и барабанов, оркестра волынщиков City Pipes!

Хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов и рок-баллады — всё это оркестр представит в ярком, неповторимом звучании волынок, барабанов и электрооргана! Каждый концерт — это событие, которое останется в памяти у зрителей надолго.

Состав оркестра:
Евгений Лапекин — художественный руководитель, ирландская и шотландская волынки и флейты
Виктор Краев — шотландская волынка
Андрей Миранов — тенор барабаны
Михаил Юдин — маршевые барабаны
Сергей Гордеев — бас барабан
Иван Ипатов — электроорган, фортепиано.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 24 марта мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
клуб друзей, концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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