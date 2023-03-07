В славном граде Аграба живёт Аладдин, весёлый воришка с золотым сердцем. Живёт и не знает, что вскоре его ждёт величайшее приключение в жизни. Ведь только с его помощью чёрный маг Джафар может овладеть невероятным сокровищем — лампой, в которой заключён исполняющий желания могущественный Джинн. И только хитроумие, смекалка и доброта Аладдина и его друзей способны помешать Джафару завладеть лампой и захватить власть над миром.



Спектакль продюсерского центра «Союз» наполнен полюбившимися песнями в живом исполнении, профессионально поставленной хореографией, спецэффектами, мгновенным перевоплощением Джафара в 5-ти метровую змею и многим другим.

Мюзикл «Аладдин» подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым. Всем знакомая история заиграет новыми красками. Профессиональные актеры театра удивят своим мастерством и устроят незабываемое представление. Исполненные песни ещё долго будут крутиться у вас в голове, а перед глазами — танцевать любимые герои.