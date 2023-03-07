Мюзикл для всей семьи «Аладдин» — 11 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 11 марта 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

11 марта в 12:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан мюзикл для всей семьи «Аладдин». Продолжительность мюзикла — 1 час без антракта. Билеты от 700 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.

В славном граде Аграба живёт Аладдин, весёлый воришка с золотым сердцем. Живёт и не знает, что вскоре его ждёт величайшее приключение в жизни. Ведь только с его помощью чёрный маг Джафар может овладеть невероятным сокровищем — лампой, в которой заключён исполняющий желания могущественный Джинн. И только хитроумие, смекалка и доброта Аладдина и его друзей способны помешать Джафару завладеть лампой и захватить власть над миром.

Спектакль продюсерского центра «Союз» наполнен полюбившимися песнями в живом исполнении, профессионально поставленной хореографией, спецэффектами, мгновенным перевоплощением Джафара в 5-ти метровую змею и многим другим.

Мюзикл «Аладдин» подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым. Всем знакомая история заиграет новыми красками. Профессиональные актеры театра удивят своим мастерством и устроят незабываемое представление. Исполненные песни ещё долго будут крутиться у вас в голове, а перед глазами — танцевать любимые герои.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 9 марта мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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