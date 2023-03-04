Концерт Александра Панайотова в Химках — 12 марта в ДК «Родина». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 04.03.2023 Реклама

Александр Панайотов — талантливый молодой артист, певец, композитор, музыкант, режиссёр собственных шоу и видеоклипов. Обладает уникальными вокальными данными, один из лучших молодых голосов страны, мастер вокальной импровизации. 12 марта состоится сольный концерт Александра Панайотова в ДК «Родина» (Химки), билеты уже в продаже.

Александр Панайотов работает в разных музыкальных стилях. В его репертуаре преобладает поп-музыка — как целевой жанр. Также артист исполняет и пишет музыку в стилях: соул, R'n'B, танцевальная музыка, джаз и лаунж. Финалист шоу «Народный артист», финалист проекта «Голос», участник шоу перевоплощений «Точь в точь».

17 лет на сцене, в творческой копилке артиста три студийных альбома, десятки видеоклипов, громкие хиты и активная гастрольная жизнь.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» мы дарим два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 10 марта мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
концерты, клуб друзей, Родина
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Концерт Александра Панайотова в Химках — 12 марта в ДК «Родина». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
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