Александр Панайотов работает в разных музыкальных стилях. В его репертуаре преобладает поп-музыка — как целевой жанр. Также артист исполняет и пишет музыку в стилях: соул, R'n'B, танцевальная музыка, джаз и лаунж. Финалист шоу «Народный артист», финалист проекта «Голос», участник шоу перевоплощений «Точь в точь».

17 лет на сцене, в творческой копилке артиста три студийных альбома, десятки видеоклипов, громкие хиты и активная гастрольная жизнь.