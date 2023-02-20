«Стиляга из Москвы» Валерий Сюткин и ансамбль Light Jazz исполнят свои знаменитые хиты: «Оранжевый галстук», «7000 над землёй», «Москва-Нева», «Радио ночных дорог», «Вася», а также самые изысканные произведения из советских кинофильмов и то, что звучало в радиоприёмниках и на танцевальных площадках страны в далекие 60-е в исполнении Майи Кристалинской, Тамары Миансаровой, Леонида Утёсова и Муслима Магомаева. Вы услышите песни «Я шагаю по Москве», «Московские окна», «Три года ты мне снилась», «Дорогие мои москвичи», «Ребята 70-й широты», спетые размашисто, душевно, предельно искренне и тепло. Так, как Валерий Сюткин и умеет. Приходите, будет энергично!

В проекте принимают участие легендарные джазовые музыканты:

Вокал, гитара — Валерий Сюткин

Аккордеон — Александр Мартиросов

Контрабас — Игорь Кондур

Барабаны — Андрей Никонов