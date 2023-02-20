27 февраля в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт Валерия Сюткина и Light JAZZ. Продолжительность — 1 час 45 минут. Билеты от 1300 рублей можно приобрести на сайте. Доступна оплата Пушкинской картой.
«Стиляга из Москвы» Валерий Сюткин и ансамбль Light Jazz исполнят свои знаменитые хиты: «Оранжевый галстук», «7000 над землёй», «Москва-Нева», «Радио ночных дорог», «Вася», а также самые изысканные произведения из советских кинофильмов и то, что звучало в радиоприёмниках и на танцевальных площадках страны в далекие 60-е в исполнении Майи Кристалинской, Тамары Миансаровой, Леонида Утёсова и Муслима Магомаева. Вы услышите песни «Я шагаю по Москве», «Московские окна», «Три года ты мне снилась», «Дорогие мои москвичи», «Ребята 70-й широты», спетые размашисто, душевно, предельно искренне и тепло. Так, как Валерий Сюткин и умеет. Приходите, будет энергично!
В проекте принимают участие легендарные джазовые музыканты:
Вокал, гитара — Валерий Сюткин
Аккордеон — Александр Мартиросов
Контрабас — Игорь Кондур
Барабаны — Андрей Никонов
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» и КЦ «Зеленоград» дарят два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 26 февраля мы выберем тех, кто получит билеты.