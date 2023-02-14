24 февраля в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показана лирическая комедия «Северное сияние». Продолжительность — 2 часа с антрактом. Билеты от 1000 рублей можно приобрести на сайте.
История, рассказанная героями, абсолютно универсальна. Лирическая комедия «Северное сияние» повествует о жизни одной семьи. Герои проходят нехитрые испытания, попадая то в смешные, то в драматические ситуации: они шумно выясняют отношения, врут, прибегают к угрозам и шантажу. Начинает казаться, что они ненавидят друг друга, но потом зритель понимает, что они любят друг друга так, что готовы пожертвовать жизнью ради близких.
Актёры играют с максимальной экспрессией и самоотдачей, в прямом смысле этого слова — на нервах. И зритель начинает реально сопереживать героям.
Звёздный актёрский состав: Вячеслав Разбегаев, Лидия Вележева, Игорь Лифанов, Олег Алмазов и другие.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 23 февраля мы выберем тех, кто получит билеты.