История, рассказанная героями, абсолютно универсальна. Лирическая комедия «Северное сияние» повествует о жизни одной семьи. Герои проходят нехитрые испытания, попадая то в смешные, то в драматические ситуации: они шумно выясняют отношения, врут, прибегают к угрозам и шантажу. Начинает казаться, что они ненавидят друг друга, но потом зритель понимает, что они любят друг друга так, что готовы пожертвовать жизнью ради близких.

Актёры играют с максимальной экспрессией и самоотдачей, в прямом смысле этого слова — на нервах. И зритель начинает реально сопереживать героям.

Звёздный актёрский состав: Вячеслав Разбегаев, Лидия Вележева, Игорь Лифанов, Олег Алмазов и другие.