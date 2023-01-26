5 февраля в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт финалиста проекта «Песни» Хабиба. Продолжительность — 1 час 15 минут. Билеты от 2000 рублей можно приобрести на сайте.
Хабиб — главный хитмейкер последних лет, финалист проекта «Песни» на ТНТ, один из самых популярных тиктокеров из SuperHouse c аудиторией почти 9 миллионов подписчиков, автор и исполнитель своих собственных песен, номинант престижных музыкальных премий телеканалов МУЗ ТВ и РУ ТВ. Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и танцевальных радиостанциях, а клип на песню «Ягода малинка» набрал более 540 миллионов просмотров на YouTube.
На концерте прозвучат известные полюбившиеся супер-хиты Хабиба: «Ягода малинка», «Грустинка», «Шантай», а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.
Артист обещает много музыки, танцев и сюрпризов.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» и КЦ «Зеленоград» дарят два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 3 февраля мы выберем тех, кто получит билеты.