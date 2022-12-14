Новогодний мюзикл «Белоснежка и семь гномов» в КЦ «Зеленоград» (ДК). Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 28 - 30 декабря Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 3+

28, 29 и 30 декабря в 14:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан новогодний мюзикл «Белоснежка и семь гномов» продюсерского центра «Триумф». Продолжительность — 1 час 30 минут + 20 минут игровой программы в фойе. Билеты от 900 рублей можно приобрести на сайте.

В канун Нового года каждый чувствует себя ребёнком, желая воплотить свою мечту. Культурный центр «Зеленоград» на новогодних праздниках превращается в своеобразный Дворец исполнения желаний и визуализации самых необычных фантазий для детей и взрослых. Детей и взрослых ждёт захватывающее представление с необычными декорациями, впечатляющими спецэффектами и танцевальными номерами — традиционно семейное, традиционно уютное, традиционно волшебное, традиционно любимое зеленоградцами! Новый год — время доброй сказки. Подарите эту сказку детям!

«Белоснежка и семь гномов» — захватывающий мюзикл для всей семьи, в котором знаменитая сказка о волшебной принцессе заиграла новыми красками и смыслами. Зрители споют и станцуют рэп вместе с настоящими разноцветными гномами, которые способны развеселить любого! Загадочные слуги Тёмной Королевы заинтригуют и вызовут шквал справедливого негодования. Завораживающие птицы с сильным характером — Белый Пеликан и Премудрая Сова, созданные умелыми кукольниками и ожившие благодаря мастерству талантливых актёров, очаруют и вызовут неподдельный интерес, а искренность прекрасной Белоснежки покорит сердца малышей!

Оригинальная музыка и живой вокал звёзд оперной и мюзикловой сцены, великолепные костюмы, необычные сияющие декорации и впечатляющие спецэффекты помогут зрителям с головой окунуться в фантастический мир, где сбываются мечты, а любовь и вдохновение сильнее зависти и злобы. Проживая чудесную историю вместе со сказочными героями мюзикла «Белоснежка и 7 гномов», родители почувствуют себя детьми, а дети — поверят в силу светлой мечты, ради которой человек способен преодолеть любые невзгоды и непременно стать счастливым!

Более полную информацию о программе представления, билетах и сладком подарке можно узнать на сайте Культурного центра.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» и КЦ «Зеленоград» дарят два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 25 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
дети, клуб друзей, новый год, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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