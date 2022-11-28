Вам стоит посетить занятие-знакомство, если:

у вас уже есть собака, и вы хотите больше узнать о правилах общения, воспитания и дрессировки

вы только мечтаете обрести собачьего друга и хотите понять, насколько вы или ваш ребёнок к этому готовы

у вас есть возникший по тем или иным причинам страх перед собаками, и вам бы хотелось попробовать избавиться от него.

Во время занятия педагог вместе с хаски расскажет детям и родителям о бережном общении с собакой, о зоопсихологии и дрессировке простым и понятным языком, дети смогут поиграть с собакой-терапевтом, в игровой форме узнать больше об общении с собаками.

В центре работает школа юных кинологов и проводится канистерапия для детей от 1,5 лет.

Для взрослых владельцев животных есть курсы начальной дрессировки щенков и молодых собак, коррекции поведения и дог-фитнеса.

Все занятия проводятся индивидуально и группой.

Центр «Растём с псом» находится по адресу: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33а к.3.

Справки по телефонам: 8-925-069-58-89, 8-952-274-03-57.

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