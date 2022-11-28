В субботу, 3 декабря, центр кинологии и канистерапии «Растём с псом» организует встречу-знакомство для клуба друзей «Зеленоград.ру». Начало — в 14:00. Занятие проведёт Алёна Молодых — педагог-психолог, кинолог, канистерапевт, основатель и руководитель центра.
Вам стоит посетить занятие-знакомство, если:
- у вас уже есть собака, и вы хотите больше узнать о правилах общения, воспитания и дрессировки
- вы только мечтаете обрести собачьего друга и хотите понять, насколько вы или ваш ребёнок к этому готовы
- у вас есть возникший по тем или иным причинам страх перед собаками, и вам бы хотелось попробовать избавиться от него.
Во время занятия педагог вместе с хаски расскажет детям и родителям о бережном общении с собакой, о зоопсихологии и дрессировке простым и понятным языком, дети смогут поиграть с собакой-терапевтом, в игровой форме узнать больше об общении с собаками.
В центре работает школа юных кинологов и проводится канистерапия для детей от 1,5 лет.
Для взрослых владельцев животных есть курсы начальной дрессировки щенков и молодых собак, коррекции поведения и дог-фитнеса.
Все занятия проводятся индивидуально и группой.
Центр «Растём с псом» находится по адресу: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33а к.3.
Справки по телефонам: 8-925-069-58-89, 8-952-274-03-57.
Для участия в занятии необходимо быть членом клуба и заполнить форму внизу этой страницы. Количество мест ограничено. Дети допускаются на занятие только в сопровождении родителей.