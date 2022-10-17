Зрителей ждёт встреча с персонажами одной из всеми любимых сказок. Добрая и трогательная история о бедной девочке Золушке, которая потеряла на балу хрустальную туфельку, откроет мир романтической сказки, где по мановению волшебной палочки происходят чудеса. Но, конечно же, самые главные чудеса происходят в сердцах героев сказки.



Идея создания спектакля «Золушка» принадлежит Спартаку Мишулину. Эта сказка, в постановке известного режиссёра Роберта Манукяна («Ханума», «Интимная комедия»), приобрела новое звучание.



В главной роли — Карина Мишулина.