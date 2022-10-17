Музыкальный спектакль «Золушка» — 29 октября в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 29 октября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

29 октября в 12:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан музыкальный спектакль для всей семьи «Золушка» Московской театральной антрепризы имени Спартака Мишулина. Продолжительность — 1 час 15 минут без антракта. Билеты от 600 рублей можно приобрести на сайте.

Зрителей ждёт встреча с персонажами одной из всеми любимых сказок. Добрая и трогательная история о бедной девочке Золушке, которая потеряла на балу хрустальную туфельку, откроет мир романтической сказки, где по мановению волшебной палочки происходят чудеса. Но, конечно же, самые главные чудеса происходят в сердцах героев сказки.

Идея создания спектакля «Золушка» принадлежит Спартаку Мишулину. Эта сказка, в постановке известного режиссёра Роберта Манукяна («Ханума», «Интимная комедия»), приобрела новое звучание.

В главной роли — Карина Мишулина.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Московская театральная антреприза дарит четыре пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 27 октября мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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